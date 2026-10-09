Тренер збірної Португалії відреагував на скандальну заяву Роналду щодо їхнього конфлікту

Жорже Жезуш / © Associated Press

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Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш прокоментував скандальну заяву Кріштіану Роналду, в якій легендарний форвард пояснив, чому залишив розташування національної команди.

Про це повідомляє видання A Bola.

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"Я ознайомився із його заявою. Тепер я працюватиму, як і щодня, на користь збірної Португалії. Я вирушаю до штаб-квартири португальської футбольної федерації і буду думати про свою команду. Мені немає чого сказати", — розповів Жезуш.

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Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Роналду образився на Жезуша, який не випустив його на поле, попри те, що відправив розминатися. Перед матчем з норвежцями 72-річний тренер заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, однак потім змінив своє рішення.

Згодом відбулася зустріч Роналду з тренером та президентом Португальської федерації футболу. За її результатами керманич мав на пресконференції пролити світло на цю ситуацію, зачитавши 8 пунктів, складених Кріштіану, але не дотримав слова.

Роналду розізлився на Жезуша і залишив розташування національної команди. Згодом Кріштіану опублікував заяву, в якій розповів свою версію конфлікту.

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Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що Роналду оголосив, чи планує після гучного скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.

Також ми розповідали, що Роналду загрожують санкції за самовільне залишення табору збірної Португалії.

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