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Тренер збірної Португалії відреагував на скандальну заяву Роналду щодо їхнього конфлікту
Жорже Жезуш ознайомився із звинуваченнями легендарного форварда на свою адресу та дав відповідь.
Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш прокоментував скандальну заяву Кріштіану Роналду, в якій легендарний форвард пояснив, чому залишив розташування національної команди.
Про це повідомляє видання A Bola.
"Я ознайомився із його заявою. Тепер я працюватиму, як і щодня, на користь збірної Португалії. Я вирушаю до штаб-квартири португальської футбольної федерації і буду думати про свою команду. Мені немає чого сказати", — розповів Жезуш.
Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.
Роналду образився на Жезуша, який не випустив його на поле, попри те, що відправив розминатися. Перед матчем з норвежцями 72-річний тренер заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, однак потім змінив своє рішення.
Згодом відбулася зустріч Роналду з тренером та президентом Португальської федерації футболу. За її результатами керманич мав на пресконференції пролити світло на цю ситуацію, зачитавши 8 пунктів, складених Кріштіану, але не дотримав слова.
Роналду розізлився на Жезуша і залишив розташування національної команди. Згодом Кріштіану опублікував заяву, в якій розповів свою версію конфлікту.
Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.
Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.
Раніше повідомлялося, що Роналду оголосив, чи планує після гучного скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.
Також ми розповідали, що Роналду загрожують санкції за самовільне залишення табору збірної Португалії.