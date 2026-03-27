Тренер збірної Швеції прокоментував перемогу над Україною у плейоф відбору до ЧС-2026

Грем Поттер / © Associated Press

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував перемогу над Україною (3:1) у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"Це величезний крок вперед для команди. Команда продемонструвала неймовірну боротьбу проти суперників найвищого класу. Ми боролися разом, це було чудово. Віктор Дьокереш грав просто неймовірно. Він також доклав чимало зусиль заради команди, виступаючи нашою першою лінією оборони. Ми знайшли дуже хороший баланс між обороною та атакою.

Усі були зосереджені та на висоті, а настрій команди був саме таким, як нам було потрібно. Команда показала гру найвищого класу, і ми зробили великий крок вперед. Вирішальним був наш старт у другому таймі. Тепер перед нами стоїть неймовірний виклик проти Польщі у вівторок ввечері.

Команда щаслива, задоволена і рада, що змогла відсвяткувати перемогу разом з уболівальниками, які приїхали на матч. Але ми всі усвідомлюємо, що святкувати не варто, адже у вівторок на нас чекає важливий матч проти Польщі, і нам потрібно відновитися, щоб бути в найкращій формі.

Ми з нетерпінням чекаємо на чудовий вечір і фантастичну атмосферу у вівторок. Польща буде важким суперником, і ми знаємо, що це дуже небезпечна команда. Нам потрібно зосередитися на своїй грі, і підготуватися належним чином буде непросто. Я дуже поважаю польський футбол, у них чудова ментальність і велика рішучість, і я впевнений, що вони ускладнять нам життя. Це чудова команда", — сказав Поттер на пресконференції.

Матч Швеція — Польща за путівку на Мундіаль відбудеться 31 березня.

Поляки у своєму півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 здобули вольову перемогу над Албанією (2:1).

Своєю чергою, збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з албанцями.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

