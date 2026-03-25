Тренер збірної Швеції прокоментував прийдешній матч проти України у плейоф відбору ЧС-2026

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від прийдешнього матчу проти України в півфіналі плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року.

"Подивилися усі матчі попередньої кампанії — кваліфікації до ЧС. Ми вражені рівнем збірної України: вони мають гарний мікс досвідчених і молодих гравців, якісних індивідуальних гравців, але водночас грають в хороший командний футбол.

Вони — хороша команда і показують стабільний футбол. В принципі, те, що вони завершили групу після Франції, багато про що говорить. Звичайно, ми поважаємо суперника і готуємося до нього.

Сила збірної України — в колективі. Багато талантових гравців, тренер їх добре організує. Ми зустрічаємося зі складною командою, яка має різні варіанти на різних позиціях. Так, у них не зіграють кілька футболістів, але доступні інші сильні", — розповів Поттер на пресконференції.

Матч Україна — Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

