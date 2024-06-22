Тренер збірної Словаччини висловився про поразку в матчі проти України на Євро-2024

Франческо Кальцона підбив підсумки поєдинку, який завершився на користь "синьо-жовтих".
Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона прокоментував поразку від України (1:2) в матчі другого туру групового етапу Євро-2024.
Керманич словаків віддав належне команді Сергія Реброва, водночас похваливши і своїх підопічних.
"Це був важкий матч. Деякими моментами я задоволений, іншими – менше. Я задоволений командою. Я не можу її звинувачувати. У суперників чудові якості, у рейтингу ФІФА Україна на 20 місць попереду нас.
Сьогодні ми грали проти дуже сильного суперника. Я пишаюся своїми хлопцями. Ми віддали супернику останні 30 хвилин зустрічі, в які нас і покарали.
У нас була можливість уже зараз забронювати місце в плейоф, але ми зіткнулися з командою, якій потрібна була перемога, щоб залишитися в грі", – цитує Кальцону офіційний сайт УЄФА.
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Перемога над словаками стала для збірної України першою на Євро-2024. Завдяки ній "синьо-жовті" зберегли шанси на вихід до плейоф чемпіонату Європи.
Зазначимо, що в першому турі континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).
В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.
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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.
До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Раніше повідомлялося, що Ребров прокоментував вольову перемогу збірної України над Словаччиною у другому турі Євро-2024.
Також стало відомо, хто отримав нагороду найкращому гравцю матчу Словаччина – Україна.
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