Тренер збірної України Петраков: Для мене більше немає такої держави, як Росія

Тренер збірної України Петраков: Для мене більше немає такої держави, як Росія

Керманич "синьо-жовтих" заявив, що не збирається тікати з рідного Києва.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про війну українського народу з російськими окупантами.

64-річний фахівець розповів, що зараз перебуває в Києві та не збирається залишати столицю. Керманич "синьо-жовтих" заявив, що після військового вторгнення для нього перестала існувати така країна, як Росія.

"Я - корінний киянин, нікуди не поїхав, перебуваю у Києві в себе вдома. Російською скажу, українською не вийде: "западло кудись їхати", боятись, бігти зі свого рідного міста. Я так вирішив, не хочу, нічого не боюсь, я хлопець стійкий.

Не можу навіть повірити в те, що трапилось. Коли був у Туреччині, мені казали, але я не повірив. А коли все трапилось, мені зателефонував син та розповів, що розпочалась війна. Для мене більше немає такої держави, як Росія, ні людей, ні друзів вже у мене там немає. Складно говорити", - сказав Петраков в інтерв'ю Футбол NEWS.

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