Тренер збірної України Петраков: Ніколи не думав, що німці бажатимуть добра, а "брати" вбиватимуть нас

Тренер збірної України Петраков: Ніколи не думав, що німці бажатимуть добра, а "брати" вбиватимуть нас

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав пресконференцію напередодні товариського матчу із "Боруссією" Менхенгладбах, який відбудеться 11 травня в Німеччині.

Керманич "синьо-жовтих" повідомив, що нашу національну команду дуже тепло зустріли Німеччині. Петраков подякував німцям за гостинність і розповів, в якому стані перебувають його підопічні на тлі повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України 24 лютого.

"В якій формі перебувають гравці "Динамо" і "Шахтаря", які грали лише товариські матчі? Не буду казати, як я оцінюю. Мені дуже подобається, що хлопці віддаються на тренуваннях. Ніхто нічого не скиглить, не говорить. Хто в якій формі? Все йде нормально, скажу так. Все нормально.

У Німеччині нас дуже добре зустріли. Я досвідчений чоловік, бачу, що всі добре до нас ставляться, вітаються, бажають добра. Ніколи не думав, що буду сидіти в Німеччині, а німці будуть мені бажати добра, вітатися, щастя бажати, а мої "брати" будуть нас вбивати. Всі ставляться добре, дуже дякую.

Чи підтримую я зв'язок з нашими легіонерами? Тільки вчора розмовляв з Ярмоленком. Все добре. Поговорили, посміялися. Треба ж інколи й сміятися, бо зірве дах. Андрій 23 травня виїжджає до розташування збірної. Я запитав, чи потрібні будуть йому вихідні, але він сказав, що одразу приїде, з Миколенком. Зінченку зателефоную сьогодні. Кожного тижня розмовляю з хлопцями. Багато теж не потрібно, бо набридну. Приїдуть та скажуть, що не скучили. У хлопців все добре йде. Головне, щоб не було травм. 12 травня ми оголосимо остаточний список легіонерів, які отримають виклик до національної команди", - сказав Петраков.

Поєдинок проти "Боруссії" Менхенгладбах стане для збірної України першим у 2022 році. На початку травня національна команда зібралася у Словенії, щоб розпочати підготовку до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Зустріч "Боруссія" Менхенгладбах - збірна України розпочнеться в середу, 11 травня, о 21:45 за київським часом. Дивіться контрольний матч у прямому ефірі на нашому сайті.

Зазначимо, що команда Петракова проведе майбутній матч у новій патріотичній формі з назвами міст-героїв України, які постраждали від агресії окупантів.

Нагадаємо, збірна України вже назвала другого спаринг-партнера перед плейоф кваліфікації на ЧС-2022.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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