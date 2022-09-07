Тренер збірної України з волейболу відповів майбутньому супернику, який назвав стиль гри українців "російською школою"

Напередодні поєдинку між Україною та Словенією у чвертьфіналі світової першості з волейболу Кедачич відзначив сильні сторони майбутнього суперника, назвавши стиль гри українців "російською школою".

Досить неоднозначне висловлювання свого колеги прокоментував головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш. Латвійський фахівець заперечив слова словенця та зазначив, що українська команда використовує європейський стиль волейболу.

"Це не так. Мабуть, він дивився не ту гру. Ні, ми граємо в дуже європейський стиль волейболу. Тому про що він каже, я не знаю", - сказав Крастіньш у коментарі Суспільне Спорт.

Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату світу між Україною та Словенією відбудеться в середу, 7 вересня. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

України вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу ЧС з волейболу. Цьогорічна світова першість для збірної України стала другою в історії. 1998 року "синьо-жовті" посіли 10-те місце, тож результат на ЧС-2022 - уже найкращий в історії нашої команди.

Нагадаємо, збірна України з волейболу з другого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. У стартовому поєдинку турніру підопічні Угіса Крастіньша програла сербам (0:3), а потім розгромили Туніс (3:0) і впевнено обіграли Пуерто-Рико (3:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розбили Нідерланди (3:0).

Читайте також:

Україна достроково вийшла до фінальної частини жіночого волейбольного Євро-2023

Капітан збірної України з волейболу став найкращим гравцем групового етапу ЧС-2022 за кількома статистичними показниками

Історичне досягнення: збірна України з волейболу вперше потрапила до топ-20 світового рейтингу