Тренер жертви Ф'юрі оцінив шанси Усика в бою за "абсолюта"

Малік Скотт, тренер американсього боксера надважкої ваги Деонтея Вайлдера, оцінив шанси українського володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика у потенційному бою за "абсолюта" проти британця Тайсона Ф'юрі. На його думку, обоє можуть перемогти у цьому поєдинку.

Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"Бій Ф'юрі проти Усика однозначно повинен відбутися у Великій Британії чи Саудівській Аравії. Я зараз перебуваю на тій стадії, коли не можу дочекатися організації будь-якого з цих великих поєдинків. У бою Усик – Ф’юрі шанси 50 на 50", – зазначив він.

Також Скотт порівняв українця із Джо Джойсом.

"Чи згоден я зі словами Ф’юрі, що Джо Джойс - складніший суперник, ніж Усик? Джойс – жорсткий боєць. Я розумію, чому Ф’юрі так сказав. Джойс постійно йде на тебе, постійно чинить тиск. Подивимося, як буде", – сказав він.

Нагадаємо, що після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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