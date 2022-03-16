Тренер жіночої футбольної збірної Луїс Кортес надіслав до України гуманітарну допомогу

Іспанець не залишився осторонь чужого горя.
Головний тренер жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес вирішив підтримати український народ, який продовжує героїчну боротьбу з російськими окупантами.
35-річний іспанець разом зі своєю сім'єю організував збір гуманітарної допомоги, яка була направлена до України.
"Я схвильований та вдячний. Дві вантажівки, завантажені продуктами, одягом та медикаментами, прибудуть до України в четвер. Дякую всім, хто зробив це можливим", - повідомив Кортес на своїй сторінці у Twitter.
Emocionat i agraït Dijous arribaran a Ucraïna aquests dos camions de @ServetoHQL carregats de menjar, roba i material sanitari. Gràcies a tothom qui ho ha fet possible! pic.twitter.com/g47MP22s05— Lluís Cortés (@Llcortes14) March 14, 2022
Раніше повідомлялося, що півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич придбав партію бронежилетів для української армії, а мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України.
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