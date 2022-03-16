Тренер жіночої футбольної збірної Луїс Кортес надіслав до України гуманітарну допомогу

Іспанець не залишився осторонь чужого горя.

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес вирішив підтримати український народ, який продовжує героїчну боротьбу з російськими окупантами.

35-річний іспанець разом зі своєю сім'єю організував збір гуманітарної допомоги, яка була направлена до України.

"Я схвильований та вдячний. Дві вантажівки, завантажені продуктами, одягом та медикаментами, прибудуть до України в четвер. Дякую всім, хто зробив це можливим", - повідомив Кортес на своїй сторінці у Twitter.

Emocionat i agraït Dijous arribaran a Ucraïna aquests dos camions de @ServetoHQL carregats de menjar, roba i material sanitari. Gràcies a tothom qui ho ha fet possible! pic.twitter.com/g47MP22s05 — Lluís Cortés (@Llcortes14) March 14, 2022

Раніше повідомлялося, що півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич придбав партію бронежилетів для української армії, а мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України.

Читайте також:

"Путін - злочинець, Україна бореться за свободу Європи": Луческу відкрито виступив проти російської агресії

Готуються боронити Україну: футболісти клубу УПЛ проходять бойову підготовку на полігоні

"Путін - символ терористичної агресії": український каратист Горуна - про війну з російськими окупантами