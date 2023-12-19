Тренер "Жирони" прокоментував дубль Довбика "Алавесу" та лідерство своєї команди в Ла Лізі

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес висловився про розгромну перемогу над "Алавесом" у домашньому матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги.

48-річний іспанський фахівець високо оцінив гру українського форварда свого клубу Артема Довбика, який оформив дубль.

"Справа в тому, що наші моменти дуже чіткі. Ми багато разів надсилаємо м'яч у вільні зони і завжди маємо перевагу в атаках. Це важливіше, ніж якість самих ударів. Ми знали, що можемо зробити передачу вглиб для Довбика, щоб він підбіг, прийняв м'яч та створив шанс", – наводить слова Мічела видання Marca.

Керманич "жиронців" зробив комплімент ігровим якостям Довбика, але водночас зазначив, що своїми успішними результатами команда завдячує не лише Артему, а й іншим гравцям.

"Довбик – особливий футболіст. Він не тільки добре контролює м'яч, а й чудово створює простір. Утім, наші успіхи нинішньго сезону – це не тільки Довбик, адже 13 наших гравців відзначалися голами. Це один з чинників того, чому "Жироні" вдається перебувати на лідерських позиціях, вся команда працює добре", – сказав Мічел після матчу з "Алавесом".

Також Мічел прокоментував поточне лідерство своєї команди у чемпіонаті Іспанії.

"Залишилося дві гри до завершення першого кола в Ла Лізі, у нас уже 44 очки і цей показник відповідає рівню "Атлетіко", "Барселони" та "Реала" – чемпіонів Ла Ліги. Наші гравці творять історію. Вони чудово зіграли проти "Алавеса", не дали їм забити. Далі на нас чекає важкий виїзд до Севільї, ми можемо програти "Бетісу", це хороша команда", – цитує Мічела Diari de Girona.

Нагадаємо, "Жирона" на своєму полі з дублем Довбика розгромила "Алавес" з рахунком 3:0. Артем відіграв повний матч, а ось інший український гравець каталонського клубу Віктор Циганков не потрапив до заявки на поєдинок через мікропошкодження.

Після 17-ти турів "Жирона" очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Підопічні Мічела на два бали випереджають мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який посідає другу позицію. Гандикап "жиронців" над "Барселоною", яка йде третьою, складає вже 9 очок.

У наступному турі "Жирона" у четвер, 21 грудня, на виїзді зіграє проти "Бетіса". Після цього матчу чемпіонат Іспанії вирушить на різдвяно-новорічні канікули, після яких "біло-червоні" 3 січня 2024 року прийматимуть "Атлетіко".

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