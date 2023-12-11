Тренер "Жирони" скромно висловився про історичну перемогу над "Барселоною" в чемпіонаті Іспанії

Тріумф у каталонському дербі приніс команді Довбика і Циганкова одноосібне лідерство в Ла Лізі.
Головний тренер "Жирони" Мічел прокоментував перемогу над "Барселоною" в центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги.
Поєдинок на домашній для "синьо-гранатових" арені "Естадіо Олімпіко" завершився з рахунком 2:4 на користь "Жирони". А перший гол у цьому видовищному протистоянні створили українські гравці "біло-червоних" – Артем Довбик забив з передачі Віктора Циганкова.
"Дуже щасливий, тому що ми обіграли чудову "Барсу". Ми все правильно зробили. Вони почали дуже потужно, але ми відкрили рахунок під час контратаки. Рахунок 1:0 заспокоїв нас. Суперник швидко зрівняв його. Ми добре володіли м'ячем, хоча забити могли в будь-який момент. Рівний матч, з моментами.
Лідерство, 100 матчів у першому дивізіоні. Я вперше переміг "Барсу", і "Жирона" перемогла "Барсу". Були моменти, коли моїх гравців підводили ноги, тому що темп гри був дуже високий. У них був жорсткий менталітет.
Це особлива перемога. Було дуже важко. Суперник нас неабияк здивував. Ця "Жирона" має душу і вірить, що може завдати поразки будь-якому супернику. Ми знали, що на нас чекає великий тиск. Ми побачили чудову команду і ту, якою ми хочемо бути. Це була гра, в якій могло статися що завгодно.
Чемпіонство? Ми йдемо від матчу до матчу. Я думаю, що ми вже гарантували собі математичні шанси зберегти прописку в Ла Лізі. Це була наша мета. Ми домінували у всіх іграх, крім матчу проти "Реала". Я сказав своїм гравцям, щоб сьогодні вони очікували гру, в якій будуть домінувати. Думаю, що команда це зрозуміла. Зараз ми лідери, але це дуже важко. Ми повинні боротися, щоб бути в єврокубках наступного сезону", – цитує Мічела видання Marca.
Варто зазначити, що перемога "Жирони" над "Барселоною" стала історичною. "Жиронці" вперше обіграли "блаугранас" в рамках чемпіонату Іспанії. Раніше команди грали між собою шість разів – чотири перемоги здобули "синьо-гранатові" і двічі була зафіксована нічия.
For the first time in the club's history, Girona have won a game against Barcelona.— Squawka (@Squawka) December 10, 2023
For the first time in his managerial career, Míchel has won a game against Barcelona.
Incredible scenes. pic.twitter.com/WXMH1GQobv
Ця перемога дозволила "Жироні" (41 бал) одноосібно очолити Ла Лігу. Команда Мічела на два очки випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна. "Барселона" (34 пункти) посідає четверту позицію.
У наступному турі команда Довбика і Циганкова 18 грудня прийме "Алавес". Двома днями раніше "Барселона" на виїзді зіграє з "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука.
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