Тренер "Жирони" скромно висловився про історичну перемогу над "Барселоною" в чемпіонаті Іспанії

Головний тренер "Жирони" Мічел прокоментував перемогу над "Барселоною" в центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок на домашній для "синьо-гранатових" арені "Естадіо Олімпіко" завершився з рахунком 2:4 на користь "Жирони". А перший гол у цьому видовищному протистоянні створили українські гравці "біло-червоних" – Артем Довбик забив з передачі Віктора Циганкова.

"Дуже щасливий, тому що ми обіграли чудову "Барсу". Ми все правильно зробили. Вони почали дуже потужно, але ми відкрили рахунок під час контратаки. Рахунок 1:0 заспокоїв нас. Суперник швидко зрівняв його. Ми добре володіли м'ячем, хоча забити могли в будь-який момент. Рівний матч, з моментами.

Лідерство, 100 матчів у першому дивізіоні. Я вперше переміг "Барсу", і "Жирона" перемогла "Барсу". Були моменти, коли моїх гравців підводили ноги, тому що темп гри був дуже високий. У них був жорсткий менталітет.

Це особлива перемога. Було дуже важко. Суперник нас неабияк здивував. Ця "Жирона" має душу і вірить, що може завдати поразки будь-якому супернику. Ми знали, що на нас чекає великий тиск. Ми побачили чудову команду і ту, якою ми хочемо бути. Це була гра, в якій могло статися що завгодно.

Чемпіонство? Ми йдемо від матчу до матчу. Я думаю, що ми вже гарантували собі математичні шанси зберегти прописку в Ла Лізі. Це була наша мета. Ми домінували у всіх іграх, крім матчу проти "Реала". Я сказав своїм гравцям, щоб сьогодні вони очікували гру, в якій будуть домінувати. Думаю, що команда це зрозуміла. Зараз ми лідери, але це дуже важко. Ми повинні боротися, щоб бути в єврокубках наступного сезону", – цитує Мічела видання Marca.

Варто зазначити, що перемога "Жирони" над "Барселоною" стала історичною. "Жиронці" вперше обіграли "блаугранас" в рамках чемпіонату Іспанії. Раніше команди грали між собою шість разів – чотири перемоги здобули "синьо-гранатові" і двічі була зафіксована нічия.

For the first time in the club's history, Girona have won a game against Barcelona.



For the first time in his managerial career, Míchel has won a game against Barcelona.



Incredible scenes. pic.twitter.com/WXMH1GQobv — Squawka (@Squawka) December 10, 2023

Ця перемога дозволила "Жироні" (41 бал) одноосібно очолити Ла Лігу. Команда Мічела на два очки випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна. "Барселона" (34 пункти) посідає четверту позицію.

У наступному турі команда Довбика і Циганкова 18 грудня прийме "Алавес". Двома днями раніше "Барселона" на виїзді зіграє з "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука.

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