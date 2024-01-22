Тренер "Жирони" висловився про хет-трик Довбика та розгромну перемогу над "Севільєю" в Ла Лізі

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес прокоментував розгромну перемогу над "Севільєю" в домашньому матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги.

Каталонська команда з хет-триком Артема Довбика за 6 хвилин та голом іншого українця Віктора Циганкова знищила "нервіонців" з рахунком 5:1 .

Після завершення поєдинку керманич "жиронців" оцінив виступ своїх підопічних, зокрема й фантастичний перфоманс Довбика.

"Три голи за шість хвилин? Неймовірно, з якою швидкістю ми це зробили. Швидкість Савіньйо та Порту, дуелі центральних захисників, Іван, який відбирає м'яч і просуває його вперед. Довбик, який має шалену здатність забивати голи. Його третій м'яч – брутальний, один з найкращих, які ми колись бачили.

Ці гравці заслуговують на все. Стежити за їхніми тренуваннями – це видовище. Я отримую від них величезне задоволення і розумію, яким талантом вони володіють.

Без м'яча ми повинні бути агресивними в атаці. Нам важко грати другим номером, але у мене таке відчуття, що ми краще захищаємось в атаці. Порту був неймовірний, Циганков агресивний, Савіньйо… вони чудово ладнають як одноклубники.

Я бачу, що "Реал", "Барселона" та "Атлетіко" здатні виграти десять матчів поспіль, але в моїй голові немає жодної потреби в цьому. Це лише в руках найкращих у світі, всім іншим треба думати про гру за грою. У нас є 20 очок до сьомого місця, це хороший відрив. Якщо ми хочемо потрапити до Ліги чемпіонів, нам доведеться битися проти таких грандів як "Реал", "Атлетик" тощо.

У мене є два чудові нападники – Довбик і Стуані. Ми маємо велику присутність у штрафному майданчику, і це дозволяє забивати багато м'ячів. У нас є енергія, гравці, які долають суперників, вертикально, зі швидкістю і точністю ", – наводить слова Мічела видання Marca.

Довбик завдяки хет-трику в матчі проти "Севільї" вийшов на перше місце у бомбардирських перегонах Ла Ліги. В активі українського форварда 14 голів. Таку ж кількість забитих м'ячів має півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем. Але на рахунку Артема також 5 асистів, тоді як в англійця лише три результативні передачі.

Тож Довбик з 19 результативними діями також лідирує за системою "гол плюс пас" у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії.

Що стосується Циганкова, то цього сезону Примери він забив 4 голи та зробив три асисти.

Перемога над "Севільєю" дозволила "Жироні" (52 очки) стати лідером Ла Ліги, посунувши з першого місця мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна. "Вершкові" відстають від команди Довбика і Циганкова на один бал, але мають матч у запасі.

У наступному турі "Жирона" 28 січня на виїзді зіграє проти "Сельти". Перед цим "біло-червоні" 24 січня в гостях зустрінуться з "Мальоркою" в матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

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