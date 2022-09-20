Тренера збірної України оштрафували за слова про РФ, і УАФ мовчки погодилася з цим: у Мережі вирує скандал

Українська фанатська спільнота обурилася рішенням глави УАФ Андрія Павелка зі штрафом головному тренеру футбольної збірної Олександру Петракову за його висловлювання про російський спорт, замість того, щоб відстояти позицію України. Про це пише УНІАН.

Нагадаємо, після інтерв'ю виданням Corriere Dello Sport і The Guaridan Петракова в російському футбольному союзі (РФС) звинуватили в тому, що він вимагає усунути всіх російських спортсменів від міжнародних змагань і застосувати цю санкцію до всіх громадян РФ без будь-яких юридичних підстав. Також РФС обурили наступні слова Петракова про готовність захищати Україну зі зброєю в руках:

"Я думав, якщо вони (окупанти) прийдуть до Києва, я візьму в руки зброю і буду захищати своє місто. Мені 64 роки, але я відчував, що так робити нормально. Я думаю, що зміг би прибрати двох або трьох ворогів".

Після відправки російської скарги в ФІФА і УЄФА, остання оштрафувала Петракова. Про це повідомив глава Української Асоціації футболу Андрій Павелко.

"Істерика росіян з приводу головного тренера національної збірної України Олександра Петракова не варта ні найменшої уваги, тому що їх безглузду скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має честь сплатити", – повідомив Павелко.

Звістка про те, що УАФ сплатила штраф, а не спробувала оскаржити це рішення в апеляційних інстанціях УЄФА, обурило фанатів:

"Павелко ще хвалиться тим, що штраф сплатив? Це вже взагалі дно повне", "Фкий штраф?!! Ви з дуба впали? А цей придурок ще самовдоволено розповідає, що вже оплатив", " Павелко кожен день повинен вимагати їх виключення з УЄФА і ФІФА, а не хвалитися, що штраф нам не страшний!!!. Його не повинно було бути апріорі!!!!" - пишуть розлючені фанати.