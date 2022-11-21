"Тренере, випускай мене, я готовий грати": Байден мотивував збірну США перед стартом на ЧС-2022 (відео)

Американський президент підтримав національну команду, яка виступить на Мундіалі в Катарі.
Президент США Джо Байден звернувся з мотиваційною промовою до футбольної збірної країни перед дебютним матчем на чемпіонаті світу-2022, в якому американці зіграють з Уельсом.
"Тренере, випускай мене, я готовий грати", – почав із жарту телефонну розмову глава держави.
"Хлопці, знаю, що ви – андердоги. Але ось що вам скажу: у вашій команді одні з найкращих гравців світу, ви представляєте цю країну, і я знаю, що гратимете від щирого серця. Тому давайте здивуємо їх усіх.
Продовжуйте довіряти один одному. Грайте настільки старанно, наскільки тільки можете. І знайте, що ваші родини, ваші товариші і вся країна вболівають за вас", – сказав Байден.
Please hold, the President is on the line… pic.twitter.com/N6CxwOhqgN— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022
Матч США – Уельс відбудеться в понеділок, 21 листопада. Початок – о 21:00 за київським часом.
- Крім американців і валлійців, до квартету В також потрапили збірні Англії та Ірану. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 15:00 за київським часом.
- До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
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