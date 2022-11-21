"Тренере, випускай мене, я готовий грати": Байден мотивував збірну США перед стартом на ЧС-2022 (відео)

Президент США Джо Байден звернувся з мотиваційною промовою до футбольної збірної країни перед дебютним матчем на чемпіонаті світу-2022, в якому американці зіграють з Уельсом.

"Тренере, випускай мене, я готовий грати", – почав із жарту телефонну розмову глава держави.

"Хлопці, знаю, що ви – андердоги. Але ось що вам скажу: у вашій команді одні з найкращих гравців світу, ви представляєте цю країну, і я знаю, що гратимете від щирого серця. Тому давайте здивуємо їх усіх.

Продовжуйте довіряти один одному. Грайте настільки старанно, наскільки тільки можете. І знайте, що ваші родини, ваші товариші і вся країна вболівають за вас", – сказав Байден.

Please hold, the President is on the line… pic.twitter.com/N6CxwOhqgN — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022

Матч США – Уельс відбудеться в понеділок, 21 листопада. Початок – о 21:00 за київським часом.

Крім американців і валлійців, до квартету В також потрапили збірні Англії та Ірану. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 15:00 за київським часом.

очний матч першого туру також 21 листопада, о 15:00 за київським часом. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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