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"Тренере, випускай мене, я готовий грати": Байден мотивував збірну США перед стартом на ЧС-2022 (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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390
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"Тренере, випускай мене, я готовий грати": Байден мотивував збірну США перед стартом на ЧС-2022 (відео)

Фото: facebook.com/POTUS

Американський президент підтримав національну команду, яка виступить на Мундіалі в Катарі.

Президент США Джо Байден звернувся з мотиваційною промовою до футбольної збірної країни перед дебютним матчем на чемпіонаті світу-2022, в якому американці зіграють з Уельсом.

"Тренере, випускай мене, я готовий грати", – почав із жарту телефонну розмову глава держави.

"Хлопці, знаю, що ви – андердоги. Але ось що вам скажу: у вашій команді одні з найкращих гравців світу, ви представляєте цю країну, і я знаю, що гратимете від щирого серця. Тому давайте здивуємо їх усіх.

Продовжуйте довіряти один одному. Грайте настільки старанно, наскільки тільки можете. І знайте, що ваші родини, ваші товариші і вся країна вболівають за вас", – сказав Байден.

Матч США – Уельс відбудеться в понеділок, 21 листопада. Початок – о 21:00 за київським часом.

  • Крім американців і валлійців, до квартету В також потрапили збірні Англії та Ірану. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 15:00 за київським часом.
  • До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
390
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