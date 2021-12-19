"Тренери у мене більше вірять, аніж я сама": Білосюк прокоментувала свій невтішний результат у масстарті

"Тренери у мене більше вірять, аніж я сама": Білосюк прокоментувала свій невтішний результат у масстарті

Українка фінішувала останньою.

Українська біатлоністка Олена Білосюк зайняла останнє місце у масстарті на четвертому етапі Кубка світу в Ансі.

Спортсменка прокоментувала своє фіаско на гонці.

"Сьогодні гонка зовсім не пішла. Мені важко було і на розминці, і на пристрілці, можливо, не варто взагалі стартувати.

Мабуть, тренери у мене більше вірять, аніж я сама. Хотілося б краще. Не знаю, можливо, вік вже дається у знаки.

Незважаючи на те, що я бігла в останніх номерах практично всі перегони, публіка підтримувала і на фініші. Я вдячна за те, що вони підтримували. Заради цього вони приїхали сюди, щоби подивитися на нас.

Плани на перерву? Нормальні люди відпочиватимуть і святкуватимуть, а ми працюватимемо далі.

Вболівайте за нас, а ми докладемо максимум зусиль, щоб покращити свої результати", – заявила Білосюк в ефірі Суспільного.

Нагадаємо, що Олені 9 січня виповниться 35 років.

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