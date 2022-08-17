"Тренерський штаб вирішив, що це зрада": зірковий український дует із пляжного волейболу під загрозою розпаду

Перспективна українська пара пляжних волейболісток Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко можуть більше не виступати разом на змаганнях.

Так, чинні бронзові призерки чемпіонату Європи U-22 та тріумфаторки континентальної першості U-20 не гратимуть дуетом на мультиспортивному Євро-2022 у Мюнхені.

Про це стало відомо буквально перед стартом турніру. Замість Ангеліни Хміль у парі з Тетяною Лазаренко виступить 35-річна Євгенія Баєва.

Як повідомляє Суспільне Спорт, причиною виключення Хміль із заявки на Євро-2022 стало рішення тренерського штабу про її відсторонення. Нещодавно Ангеліна вирішила навчатись у США. Це викликало невдоволення у тренерів команди, які й усунули спортсменку від турніру.

"Гравчиня отримала запрошення від американського університету. Там не стояло питання, що ти їдеш, і все, не повертаєшся до України. Але чомусь тренерський штаб вирішив, що це зрада, і ми не можемо більше співпрацювати. Хоча я знаю, що американці були готові її відпускати”, - прокоментував ситуацію куратор пляжного волейболу у Федерації волейболу України Сергій Щетинін.

Він також навів приклад іспанок та латвійок, які навчаються у США, але продовжують грати за свої країни. У Федерації волейболу України сподіваються, що конфлікт довкола перспективного дуету все ж таки вирішиться.

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