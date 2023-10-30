Тренеру до крові розбили обличчя: дика витівка фанатів зірвала матч чемпіонату Франції (фото, відео)

Поєдинок між "Марселем" та "Ліоном" довелося скасувати.
Центральний матч 10-го туру чемпіонату Франції між "Марселем" та "Ліоном" не відбувся через напад уболівальників господарів на автобус із командою суперника.
Voici la débilité de certains ultras marseillais… que des clowns#OMOL pic.twitter.com/Xwa106KkaG— lélé ❤️ (@Julien_27LS) October 29, 2023
Фанати "Марселя" закидали камінням автобус "Ліона", який прямував на стадіон. Вони розбили скло вікна, а уламки влучили у голову головного тренера команди Фабіо Гроссо.
У підсумку Гроссо отримав серйозні поранення – на опублікованому в Мережі фото видно, що його обличчя розбили до крові. Постраждав також один із помічників Фабіо – Раффаеле Лонго, якому пошкодило око.
Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023
This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. pic.twitter.com/5VjxHw5lg2
Після такого жахіття матч було скасовано, а поліція Марселя розпочала розслідування.
Після 9 зіграних матчів "Марсель" з 12 очками посідає дев'яте місце у чемпіонаті Франції. "Ліон" сенсаційно замикає турнірну таблицю, маючи у своєму активі лише три бали і жодної перемоги цього сезону.
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