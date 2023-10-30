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Тренеру до крові розбили обличчя: дика витівка фанатів зірвала матч чемпіонату Франції (фото, відео)

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Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Тренеру до крові розбили обличчя: дика витівка фанатів зірвала матч чемпіонату Франції (фото, відео)

Фанати "Марселя" атакували автобус "Ліона" / Фото: Associated Press

Поєдинок між "Марселем" та "Ліоном" довелося скасувати.

Центральний матч 10-го туру чемпіонату Франції між "Марселем" та "Ліоном" не відбувся через напад уболівальників господарів на автобус із командою суперника.

Фанати "Марселя" закидали камінням автобус "Ліона", який прямував на стадіон. Вони розбили скло вікна, а уламки влучили у голову головного тренера команди Фабіо Гроссо.

У підсумку Гроссо отримав серйозні поранення – на опублікованому в Мережі фото видно, що його обличчя розбили до крові. Постраждав також один із помічників Фабіо – Раффаеле Лонго, якому пошкодило око.

Після такого жахіття матч було скасовано, а поліція Марселя розпочала розслідування.

Після 9 зіграних матчів "Марсель" з 12 очками посідає дев'яте місце у чемпіонаті Франції. "Ліон" сенсаційно замикає турнірну таблицю, маючи у своєму активі лише три бали і жодної перемоги цього сезону.

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Дата публікації
Перегляди
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