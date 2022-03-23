Тренувальне поле "Житлобуд-1" зруйновано після обстрілів окупантів (фото)

Ворог продовжує руйнувати футбольну інфраструктуру.
Тренувальне поле жіночого футбольного клубу "Житлобуд-1" зруйноване після влучання ворожого снаряду.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Зазначається, що це сталося минулого тижня, в ніч з 14 на 15 березня.
Нагадаємо, що під час захисту Маріуполя загинув 25-річний український веслувальник Іван Щокін.
Читайте також:
"Залишайтесь із чистою совістю": Лунін застеріг білорусів від участі у війні з Україною
"Тільки разом ми переможемо": ще один український спортсмен готовий попрощатися з олімпійським "золотом", щоб допомогти ЗСУ
Українська борчиня через війну залишила свою квартиру в Ірпені, яку отримала за "бронзу" на Олімпіаді-2020