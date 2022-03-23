Тренувальне поле "Житлобуд-1" зруйновано після обстрілів окупантів (фото)

Ворог продовжує руйнувати футбольну інфраструктуру.

Тренувальне поле жіночого футбольного клубу "Житлобуд-1" зруйноване після влучання ворожого снаряду.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Зазначається, що це сталося минулого тижня, в ніч з 14 на 15 березня.

Нагадаємо, що під час захисту Маріуполя загинув 25-річний український веслувальник Іван Щокін.

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