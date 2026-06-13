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Тренуватиме українців: легенда "Манчестер Сіті", який грав в УПЛ, очолив європейський клуб
Яя Туре став головним тренером чемпіона Словаччини.
Братиславський "Слован" оголосив про призначення Яя Туре на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляється на офіційному сайті словацького клубу.
Контракт 43-річного івуарійця зі "Слованом" розрахований на три роки.
Для Туре це буде перша робота головним тренером. Раніше він тренував в академії "Тоттенгема" і був асистентом Роберто Манчіні у збірній Саудівської Аравії.
У сезоні-2025/26 "Слован" виграв чемпіонат Словаччини. За команду виступають двоє українців — форвард Микола Кухаревич і півзахисник Данило Ігнатенко.
Туре є легендою "Манчестер Сіті", за який грав від 2010 до 2018 року. За цей час у складі "городян" півзахисник провів 230 матчів і забив 62 голи.
Від 2007 до 2010 року він захищав кольори "Барселони". У складі збірної Кот-д'Івуару провів 102 матчі, в яких відзначився 19 голами.
Цікаво, що від 2003 до 2005 року Яя грав в УПЛ за донецький "Металург" — провів 33 поєдинки і забив 3 м'ячі.
Раніше повідомлялося, що легенда "Манчестер Сіті" стане гравцем "Реала".