Тренуватиме українців: легенда "Манчестер Сіті", який грав в УПЛ, очолив європейський клуб

Яя Туре / facebook.com/SKSlovanBratislava1919

Реклама

Братиславський "Слован" оголосив про призначення Яя Туре на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті словацького клубу.

Контракт 43-річного івуарійця зі "Слованом" розрахований на три роки.

Реклама

Для Туре це буде перша робота головним тренером. Раніше він тренував в академії "Тоттенгема" і був асистентом Роберто Манчіні у збірній Саудівської Аравії.

У сезоні-2025/26 "Слован" виграв чемпіонат Словаччини. За команду виступають двоє українців — форвард Микола Кухаревич і півзахисник Данило Ігнатенко.

Туре є легендою "Манчестер Сіті", за який грав від 2010 до 2018 року. За цей час у складі "городян" півзахисник провів 230 матчів і забив 62 голи.

Від 2007 до 2010 року він захищав кольори "Барселони". У складі збірної Кот-д'Івуару провів 102 матчі, в яких відзначився 19 голами.

Реклама

Цікаво, що від 2003 до 2005 року Яя грав в УПЛ за донецький "Металург" — провів 33 поєдинки і забив 3 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що легенда "Манчестер Сіті" стане гравцем "Реала".

Новини партнерів