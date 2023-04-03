Працював з клубами АПЛ: відомий європейський тренер може очолити збірну України

Хорватський фахівець є кандидатом на посаду керманича "синьо-жовтих".

Новим головним тренером збірної України може стати хорватський спеціаліст Славен Біліч.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив авторитетний італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, це трапиться, якщо Українська асоціація футболу (УАФ) ухвалить рішення про "термінові зміни". Найближчим часом УАФ проведе переговори з 54-річним фахівцем.

Упродовж своєї кар'єри Біліч тренував хорватський "Хайдук", московський "Локомотив", турецький "Бешикташ", саудівський "Аль-Іттіхад", китайський "Бейцзін Гоань", а також англійські "Вест Гем", "Вест Бромвіч" і "Вотфорд", звідки був звільнений на початку березня.

Крім того, Біліч працював з молодіжною та національною збірними Хорватії. На Євро-2008 він виводив "картатих" до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що УАФ веде перемовини із Сергієм Ребровим, який наразі очолює еміратський "Аль-Айн".

Нагадаємо, нині обов'язки головного тренера збірної України виконує Руслан Ротань, який також працює з українською "молодіжкою" та очолює клуб УПЛ "Олександрію".

У дебютному офіційному матчі під його керівництвом "синьо-жовті" програли Англії на старті відбору до Євро-2024.

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