Треш у чемпіонаті Португалії: арбітр не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його (відео)

Український захисник "Ароуки" Богдан Мілованов не дограв поєдинок 12-го туру чемпіонату Португалії проти "Боавішти" через скандальне вилучення.

На початку другого тайму, за рахунку 3:0 на користь своєї команди, 25-річний українець упав на газон і був змушений попросити допомоги лікарів. Проте рефері не дозволив медикам з'явитися на полі та дав вказівку продовжити гру.

Мілованов підвівся та допоміг своїй команді відзахищатися, після чого знову присів на газон та жестами попросив заміну. Однак арбітр просто показав українцю другу жовту картку та вилучив його з поля.

Поєдинок завершився розгромною перемогою "Ароуки" з рахунком 4:0. Команда Мілованова має 9 очок після 12 турів та йде на останньому місці у чемпіонаті Португалії. "Боавішта" (15 балів) посідає дев'яту позицію.

Додамо, що цього сезону Мілованов провів за "Ароуку" 10 матчів у чемпіонаті Португалії та три гри в Кубку португальської ліги, результативними діями не відзначався.

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