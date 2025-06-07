Третя перемога поспіль: Англія скромно обіграла Андорру у відборі на ЧС-2026 (відео)

Збірна Англії з футболу / © Associated Press

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Збірна Англії на виїзді обіграла команду Андорри в матчі 3-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у передмісті Барселони завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "Три леви" забили на початку другого тайму – на 50-й хвилині відзначився Гаррі Кейн.

Для підопічних Томаса Тухеля це третя поспіль перемога на старті кваліфікації до ЧС-2026.

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Огляд матчу Андорра – Англія

Буде додано незабаром.

Англійці з 9 очками після трьох матчів очолюють групу K, де також виступають Албанія (3 бали, 2 матчі), Латвія (3, 2), Сербія (0, 0) та Андорра (0, 3)

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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