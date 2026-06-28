Третя перемога поспіль: Аргентина з голом Мессі обіграла Йорданію на ЧС-2026

Йорданія — Аргентина / © Associated Press

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Збірна Аргентини обіграла комаду Йорданії в матчі заключного третього туру групи J чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 1:3 .

Аргентинці відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі — Джовані Ло Чельсо забив гол прямим ударом зі штрафного.

На 31-й хвилині підопічні Ліонеля Скалоні зміцнили свою перевагу в рахунку — Лаутаро Мартінес реалізував пенальті.

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На старті другого тайму Йорданія скоротила відставання — на 55-й хвилині результативним ударом відзначився Муса Тамарі.

На 60-й хвилині за рахунку 2:1 на користь своєї команди на поле вийшов капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі, який замінив Лаутаро Мартінеса.

На 80-й хвилині Мессі забив прямим ударом зі штрафного і таким чином оновив власний рекорд за кількістю голів на Мундалях — 19.

В іншому матчі третього туру цього квартету збірні Алжиру та Австрії розійшлися бойовою нічиєю (3:3).

Аргентина (9 очок) виграла групу J, Австрія (4 бали) посіла друге місце, Алжир (4 пункти) фінішував третім — усі три збірні вийшли до плейоф. Йорданія (0) стала останньою і завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийшли до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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