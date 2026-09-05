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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Третій матч без перемог поспіль: ПСЖ без Забарного програв у чемпіонаті Франції

Команда Луїса Енріке на своєму полі зазнала поразки від "Монако".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПСЖ — "Монако"

ПСЖ — "Монако" / © Associated Press

ПСЖ вдома програв "Монако" в матчі третього туру чемпіонату Франції сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:2.

Парижани виграли перший тайм — на 31-й хвилині Маркіньйос відкрив рахунок з подачі Хвічі Кварацхелії.

У другому таймі гості переламали перебіг зустрічі. Спочатку на 58-й хвилині рахунок зрівняв Флавіу Назінью. А потім на 72-й хвилині Станіс Ідумбо приніс "монегаскам" перемогу.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних. Цього сезону 24-річний центрбек зіграв лише один поєдинок за парижан.

Для ПСЖ це був третій матч без перемог поспіль у чемпіонаті Франції. Команда Луїса Енріке з 2 очками посідає 12-е місце у турнірній таблиці. "Монако" здобув третю перемогу в трьох поєдинках і з 9 балами вийшов на перше місце.

У наступному турі ПСЖ 13 вересня на виїзді зіграє з "Брестом", а "Монако" днем раніше у гостях поміряється силами зі "Страсбургом".

Перед цим парижани 9 вересня приймуть братиславський "Слован" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ здолав "Астон Віллу" і став володарем Суперкубка УЄФА-2026.

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