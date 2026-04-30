Третій титул поспіль: визначився чемпіон України з баскетболу-2025/26

У фінальній серії дніпряни виявилися сильнішими за "Київ-Баскет".

"Київ-Баскет" — "Дніпро"

"Київ-Баскет" — "Дніпро" / @buryak_stas, facebook.com/bc.dnipro

"Дніпро" став чемпіоном України з баскетболу сезону-2025/26.

У фінальній серії Суперліги дніпряни перемогли "Київ-Баскет" з рахунком 2:0.

На домашньому майданчику в першому матчі серії "Дніпро" обіграв столичний клуб з рахунком 78:70. А в другому поєдинку вже в Києві дніпряни були силнішими з рахунком 60:50.

Зазначимо, що "Дніпро" утретє поспіль став чемпіоном України з баскетболу та вчетверте в історії.

За цим показником дніпряни ділять третю сходинку з БК "Одеса", а лідером за перемогами в українській Суперлізі є "Будівельник" — 11 титулів.

Раніше стало відомо, що зірковий український баскетболіст В'ячеслав Кравцов став головним героєм нового сезону романтичного реалітішоу "Холостяк".

Наступна публікація

