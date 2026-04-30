- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Третій титул поспіль: визначився чемпіон України з баскетболу-2025/26
У фінальній серії дніпряни виявилися сильнішими за "Київ-Баскет".
"Дніпро" став чемпіоном України з баскетболу сезону-2025/26.
У фінальній серії Суперліги дніпряни перемогли "Київ-Баскет" з рахунком 2:0.
На домашньому майданчику в першому матчі серії "Дніпро" обіграв столичний клуб з рахунком 78:70. А в другому поєдинку вже в Києві дніпряни були силнішими з рахунком 60:50.
Зазначимо, що "Дніпро" утретє поспіль став чемпіоном України з баскетболу та вчетверте в історії.
За цим показником дніпряни ділять третю сходинку з БК "Одеса", а лідером за перемогами в українській Суперлізі є "Будівельник" — 11 титулів.
