Третя перемога поспіль: "Челсі" без Мудрика обіграв суперника у 21-му турі АПЛ (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика переміг "Фулгем" у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні підопічні Маурісіо Почеттіно забили наприкінці першого тайму – на 45+4-й хвилині пенальті реалізував Коул Палмер.

Мудрик потрапив до заявки "Челсі" на цей матч, але провів усю гру на лавці для запасних.

Цього сезону в активі Михайла 17 поєдинків за "пенсіонерів" в АПЛ, у яких він забив три голи та віддав один асист.

Огляд матчу "Челсі" – "Фулгем"

Буде додано незабаром.

Для "Челсі" це третя поспіль перемога в АПЛ. "Сині" (31 бал) піднялися на восьме місце. "Фулгем" (24 пункти) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі "Челсі" 31 січня на виїзді зіграє з "Ліверпулем", а "Фулгем" днем раніше прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.

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