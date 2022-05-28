Третя перемога поспіль: збірна України з волейболу феєрить у Золотій Євролізі

Третя перемога поспіль: збірна України з волейболу феєрить у Золотій Євролізі

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує успішну ходу у Золотій Євролізі. У суботу, 28 травня, "синьо-жовті" провели свій третій матч у турнірі.

Після двох перемог над командою Хорватії, українські волейболісти у третьому поєдинку обіграли Іспанію.

Наша команда виграла перший і другий сет. Потім іспанці забрали третю партію, спробувавши перевернути гру. Однак у четвертому сеті українці дотиснули суперників та оформили перемогу.

Підсумковий рахунок зустрічі Україна - Іспанія - 3:1 (25:23, 31:29, 22:25, 25:22).

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олег Плотницький - 16 очок. Більше десяти очок у складі української збірної також набрали Тимофій Полуян (14) та Ілля Ковальов (11).

Набравши максимально можливу кількість очок (9) за три поєдинки, збірна України очолює групу B за підсумками першого кола

Турнірна таблиця. Група В

1. Україна - 9 очок (3 матчі), 9:3 (різниця сетів)

2. Іспанія - 2 (2), 4:5

3. Данія - 1 (1), 2:3

4. Хорватія - 0 (2), 2:6

Нагадаємо, що жіноча збірна України з волейболу перемогла Румунію у другому матчі Золотої Євроліги-2022.

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