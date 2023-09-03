Третя перемога поспіль: "Жирона" з Довбиком і Циганковим дотиснула новачка Ла Ліги

Команда українців вийшла на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика обіграла "Лас-Пальмас" у домашньому матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0 .

У першому таймі господарі вразили ворота суперника на 30-й хвилині, але автогол Алекса Суареса було скасовано після втручання VAR через офсайд.

До самої кінцівки зустрічі обом командам ніяк не вдавалося забити. Однак за дві хвилини до завершення основного часу іспанський нападник Порту приніс "Жироні" перемогу.

Зазначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі та відіграв 75 хвилин. Довбик з'явився на заміну на 62-й хвилині поєдинку.

Здобувши третю поспіль перемогу в Ла Лізі, "Жирона" з 10 очками піднялася на друге місце в турнірній таблиці. "Лас-Пальмас", який є новачком поточного сезону Примери, з 2 балами посідає 17-ту сходинку.

У наступному турі каталонці 18 вересня на виїзді зіграють проти "Гранади", а "Лас-Пальмас" днем раніше вирушить у гості до "Севільї". Ці матчі відбудуться після міжнародної паузи.

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