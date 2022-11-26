Третя перемога в сезоні: "Інгулець" вирвався із зони вильоту УПЛ

У суботу, 26 листопада, в рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23 "Інгулець" мінімально переміг рівненьский "Верес". Матч завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 13-й хвилині Артем Сітало. У другому таймі "Верес" міг зрівняти рахунок, але Олексій Паламарчук впорався з усіма чотирма ударами в площину воріт.

До кінця поєдинку рівненська команда не зуміла вирвати перемогу. Наприкінці матчу "Верес" ще і залишився у меншості – арбітр вилучив Владислава Шарая за другу жовту.

Після цього матчу "Інгулець" набрав 13 очок та перебуває на 12-й позиції турнірної таблиці. "Верес" з 17 балами на 8-й позиції.

У наступному турі після зимової перерви "Верес" 4 березня вдома зустрінеться з "Чорноморцем", а "Інгулець" цього ж дня на виїзді зіграє з київським "Динамо".

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