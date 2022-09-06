Третя перемога в трьох іграх: збірна України взяла реванш в Італії та достроково вийшла до плейоф Євробаскета-2022 (відео)

Чоловіча збірна України з баскетболу здолала господарів майданчику італійців та гарантувала собі участь в 1/8 фіналу континентальної першості.

Зазначимо, що зустріч відбувалася в Мілані, тому підтримка в Італії була досить потужна. Попри це, підопічні Айнарса Багатскіса зуміли вирвати перемогу з рахунком 84:73 . Потужно провели українці четверту чверть, яку зуміли виграти з перевагою в +11.

Найрезультативнішим в складі "синьо-жовтих" став Святослав Михайлюк, який набрав 25 очок, але відмітимо також Іссуфа Санона та Івана Ткаченка, які до свого активу записали по 17 балів. Утім, насправді на високому рівні зіграла вся команда.

До вашої уваги відеоогляд гри між Україною та Італією.

Таким чином, перемігши італійців, команда Багатскіса за дві гри до завершення групового етапу гарантувала собі участь в плейоф турніру. Наразі в активі збірної України три перемоги в трьох іграх та шість залікових балів. Стільки ж очок має й Греція, яка також не знає гіркоти поразок на цих змаганнях.

До вашої уваги турнірна таблиця групи України після трьох зіграних турів.

Саме проти Греції українці проведуть наступний поєдинок на Євробаскеті-2022. В цьому матчі визначиться переможець групи. Ця дуель відбудеться у вівторок, 6 вересня. Початок - о 18:00 за київським часом.

У інших матчах дня в нашій групі збірна Хорватії перемогла Естонію 73:70, а Греція впевнено здолала Велику Британію 93:77;

Раніше збірна України розбила Велику Британію (90:61) та мінімально перемогла Естонію (74:73).

Додамо, зовсім нещодавно збірні України та Італії зустрічалися у відбору до Чемпіонату світу-2023. Та гра заверешилася перемогою італіців із рахунком 97:89. Тож, як бачимо, реванш цілком та повністю вдався.

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступають 24 збірні, які поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.