Третя поразка поспіль: "Тоттенгем" програв "Астон Віллі" в матчі 13-го туру АПЛ (відео)

"Тоттенгем" поступився "Астон Віллі" у домашньому матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Напружений поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 1:2 .

На 22-й хвилині Джовані Ло Чельсо вивів господарів поля вперед. Через дві хвилини "леви" могли відігратися, але гол Оллі Воткінса було скасовано через офсайд.

Перед перервою "Астон Віллі" вдалося зрівняти рахунок – Пау Торрес відзначився точним ударом на 45+7-й хвилині поєдинку.

У другому таймі команда Унаї Емері повела в рахунку – на 61-й хвилині гол забив Воткінс.

Наприкінці матчу "шпори" були близькими до того, щоб врятуватися від поразки, проте рефері не зарахував гол Сон Хин Міна через положення поза грою.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Астон Вілла"

Зазнавши третьої поразки поспіль, "Тоттенгем" (26 очок) опустився на п'яте місце в АПЛ. "Астон Вілла" (28 балів) піднялася на четверту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Ангелоса Постекоглу 3 грудня на виїзді зіграють проти "Манчестер Сіті". Того ж дня "Астон Вілла" в гостях зустрінеться із "Борнмутом" українця Іллі Забарного.

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