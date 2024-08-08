Третя золота медаль для України: ефектні фото тріумфального бою Хижняка у фіналі Олімпіади-2024

У ніч проти 8 серпня Україна отримала ще одного олімпійського чемпіона. Олександр Хижняк здобув "золото" боксерського турніру Олімпіади-2024 в Парижі у ваговій категорії до 80 кг.

У фіналі 29-річний уродженець Полтави здолав казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів.

Перший раунд на записках суддів виграв Хижняк (3:2), другу трихвилинку завбрав суперника Олександра (2:3), але у вирішальному третьому раунді всі рефері віддали перемогу українцю – 5:0.

Дивіться яскраві фото тріумфального бою Хижняка у фіналі Олімпіади-2024.

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Для Хижняка це друга олімпійська нагорода в кар'єрі та перша золота, на Іграх-2020 у Токіо він був срібним призером. Тоді Олександр дійшов до фіналу у ваговій категорії до 75 кг, але у бою за "золото" програв нокаутом бразильцю Герберту Соузі.

Медаль Хижняка стала восьмою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди.

Ще одну медаль, щонайменше срібну, Україні гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який вийшов до фіналу. Поєдинок за "золото" за його участю відбудеться у четвер, 8 серпня. Того ж дня ще один представник нашої країни у греко-римській боротьбі Жан Беленюк після поразки у півфіналі позмагається за бронзову нагороду.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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