Третє абсолютне чемпіонство Усика, золоті тріумфи Лузан: головні здобутки українського спорту 2025 року

Олександр Усик / © Associated Press

2025 рік став роком великих спортивних досягнень для України, незважаючи на складні обставини – уже четвертий рік триває повномасштабна війна українського народу проти російських окупантів.

У непростих умовах українські спортсмени продовжують здобувати гучні перемоги на міжнародній арені, прославляючи батьківщину. 2025 року на їхню честь багато разів лунав національний гімн, а догори підіймався синьо-жовтий прапор.

Представники українського спорту не забували дякувати та всіляко підтримувати ЗСУ, а хтось і сам взяв до рук зброю та пішов боронити Україну від ворога. Чимало з них віддали життя у боротьбі проти загарбників.

ТСН Проспорт пропонує читачам пригадати найгучніші перемоги українських спортсменів 2025 року.

Перша за три сезони медаль України на Кубку світу з біатлону

2025 рік приніс Україні першу за три сезони медаль на рівні Кубка світу з біатлону – "бронзу" чоловічої естафети.

Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний фінішували на третьому місці на етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто.

До цього востаннє "синьо-жовті" здобували нагороду на етапі в Обергофі у сезоні-2021/22, коли "бронзу" в одиночній змішаній естафеті виграли Дар'я Блашко та Артем Тищенко.

"Бронза" у чоловічій естафеті в Нове-Мєсто стала єдиною медаллю України у біатлоні на дорослому рівні за підсумками 2025 року.

"Срібло" на чемпіонаті світу з лижної акробатики

2025 рік став знаковим для України у лижній акробатиці: вперше в історії "синьо-жовті" вибороли медаль чемпіонату світу в змішаному командному турнірі.

Нагороду українській збірній принесли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

Причому Котовський успішно виконав найскладніший стрибок у лижній акробатиці – "Ураган", за який отримав 133,12 бала.

Для України ця медаль стала п'ятою в історії на чемпіонатах світу з лижної акробатики і другою срібною.

Нинішній, олімпійський сезон Україна також розпочала тріумфально – Олександр Окіпнюк уперше в кар'єрі здобув "золото" на етапі Кубка світу з лижної акробатики, вигравши одиночні змагання в Руці (Фінляндія).

Тож до Олімпіади-2026 збірна України підходить з медальними перспективами у лижній акробатиці як в одиночному, так і командному турнірах.

Золоті медалі на Євро та чемпіонаті світу в художній гімнастиці

2025 року збірна України продемонструвала феєричні виступи у художній гімнастиці.

Спочатку 17-річна Таїсія Онофрійчук здобула "золото" чемпіонату Європи в особистому багатоборстві.

Таїсія Онофрійчук / © Associated Press

У боротьбі за золоту медаль українка обійшла двох титулованих суперниць – болгарку Стіляну Ніколову та німкеню Дар'ю Варфоломеєву.

Для України це перша за 28 років золота нагорода на Євро з художньої гімнастики в особистому багатоборстві.

Онофрійчук – лише третя українка в історії, яка стала чемпіонкою Європи у багатоборстві після Катерини Серебрянської (1996 рік) та Олени Вітриченко (1997 рік).

Також для України це перше "золото" за два роки на Євро з художньої гімнастики. 2023-го Вікторія Онопрієнко стала чемпіонкою Європи у вправах з обручем.

На чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики Україна продовжила вражати і здобула "золото" в групових вправах.

Чемпіонками світу стали Єлизавета Азза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак та Валерія Перемета.

Це друге "золото" в історії України на чемпіонатах світу у групових вправах. Вперше подібний успіх був 2002 року, коли українки перемогли у вправах з п'ятьма стрічками.

Також це перше "золото" за 12 років для України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Попередню золоту медаль у художній гімнастиці на ЧС українській збірній принесла Ганна Різатдінова у вправі з обручем 2013 року.

"Срібло" на чемпіонаті світу зі стрибків у воду

2025 року Олексій Середа виборов "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту, піднявшись на п'єдестал у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Це перша і єдина медаль України на чемпіонаті світу-2025 з водних видів спорту.

Олексій Середа / © Associated Press

Для Середи – це друга особиста медаль на чемпіонатах світу, він також здобував "бронзу" на ЧС-2024.

Середа закінчив 2025 рік з низкою медалей: став триразовим чемпіоном Європи, а також виборов три нагороди на Кубках світу, дві з яких – у Суперфіналі сезону.

"Золото" на чемпіонаті світу з фехтування

2025 року українська фехтувальниця Влада Харькова здобула "золото" на чемпіонаті світу в особистих змаганнях серед шпажисток.

У фіналі українка перемогла чемпіонку Європи-2018 та бронзову медалістку Олімпіади-2020 в особистому заліку естонку Катріну Лехіс – 15:14.

Влада Харькова / © International Fencing Federation

Це друге в історії України "золото" чемпіонату світу в шпазі після тріумфу Наталії Конрад 2003 року. Харькова стала п’ятою українською чемпіонкою світу з фехтування в особистих змаганнях.

Крім цього, Харькова також виграла "золото" в командному турнірі на чемпіонаті Європи разом з Оленою Кривицькою, Інною Бровко та Анною Максименко.

Для України це перше в історії "золото" у жіночій командній шпазі на чемпіонатах Європи.

Збірна України з фехтування на шпагах / © International Fencing Federation

Медалі Магучіх на чемпіонатах Європи та світу

Сезон-2025 не став для Ярослави Магучіх настільки вдалим, як попередній, де вона стала олімпійською чемпіонкою та встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту.

Утім, без нагород Ярослава не залишилася: стала триразовою чемпіонкою Європи з легкої атлетики у приміщенні та бронзовою призеркою чемпіонату світу. Загалом Магучіх 15 разів піднямалася на п'єдестал, 10 з яких – на найвищу сходинку.

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Топові виступи демонстрували й інші українські легкоатлети. Зокрема Олег Дорощук здобув "золото" Євро зі стрибків у висоту у приміщенні та чотири медалі етапів Діамантової ліги, включно зі "сріблом" у фіналі.

Золоті тріумфи Лузан на чемпіонаті світу з веслування

Людмила Лузан 2025 року стала абсолютною чемпіонкою світу з веслування на каное, здобувши чотири золоті медалі на турнірі в італійському Мілані.

Триразова призерка Олімпійських ігор виграла всі заїзди на ЧС-2025, у яких брала участь. Лузан перемогла в каное-одиночці на дистанції 200 та 500 метрів, а також разом з Іриною Федорів тріумфувала у каное-двійці на 200 і 500 метрів.

Людмила Лузан / © Associated Press

Людмила встановила особистий рекорд за кількістю медалей на одній світовій першості – чотири. Вона стала першою веслувальницею в історії, якій підкорилося це досягнення.

Загалом у колекції Лузан уже вісім золотих медалей на планетарних першостях. Це зробило її найбільш титулованою українкою в історії у цьому виді спорту на рівні чемпіонатів світу.

"Золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу

2025 року українки Марина Гладун та Тетяна Лазаренко стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу.

У фіналі українки здобула вольову перемогу над французькою парою Клеменс Вієра / Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

Марина Гладун та Тетяна Лазаренко / © cev.eu

"Синьо-жовті" виграли усі шість матчів на турнірі, не зазнавши жодної поразки.

Для України це перше в історії "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

"Срібло" чемпіонату Європи з плавання

18-річний українець Нікіта Шеремет здобув срібну медаль на Євро-2025 з плавання на короткій воді.

У фіналі на дистанції 50 метрів вільним стилем він проплив з часом 20,81 секунди – оновив національний рекорд, а також світовий юніорський рекорд.

Крім того, 2025 року Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 50 метрів вільним стилем.

"Золото" чемпіонатів Європи та світу в жіночій боротьбі

Алла Белінська 2025 року стала і чемпіонкою Європи, і чемпіонкою світу.

В обох фіналах українка здолала представницю Туреччини Несрін Баш, завоювавши "золото" на двох головних турнірах сезону.

Белінська – перша за сім років українська борчиня, яка стала чемпіонкою світу.

Алла Белінська / © United World Wrestling

Медалі на чемпіонаті світу з кульової стрільби

Павло Коростильов здобув чотири медалі на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби.

Він виборов "золото" у стрільбі з центробійного пістолету (25 м), у цій же дисципліні у командному турнірі завоював "срібло", а ще виграв дві "бронзи" у стрільбі зі стандартного та малокаліберного пістолетів.

Павло Коростильов / © Associated Press

"Бронза" чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

2025 року Назар Чепурний став бронзовим призером чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

Для уродженця Черкас це друга медаль у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. 2023 року він виграв "бронзу" в опорному стрибку на планетарній першості.

Медаль Чепурного стала єдиною для України на ЧС-2025 зі спортивної гімнастики.

Назар Чепурний / © Associated Press

"Бронза" на Кубку світу із санного спорту

Україна перервала 17-річний період без медалей на рівні Кубка світу із санного спорту, здобувши "бронзу" в командній естафеті.

Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Ігор Гой та Назарій Качмар, Олена Стецьків та Олександра Мох стали бронзовими призерами етапу в латвійській Сігулді, фінішувавши на відстані менш ніж 4 секунди від переможців.

Загалом для України це дев'ята медаль в історії на рівні Кубка світу з санного спорту і перша від сезону-2008/09.

Також Україна уперше в історії здобула медаль Кубка світу із санного спорту саме в естафеті.

Історичне "срібло" на Кубку світу у бігейрі

Катерина Коцар завоювала срібну медаль на етапі Кубка світу з бігейру в американському Стрімбоуті.

Медаль Коцар – перша для України в історії виступів на Кубку світу в бігейрі.

Усик став триразовим абсолютним чемпіоном світу

Чи не найбільшу увагу українських любителів спорту 2025 року зібрав боксерський поєдинок Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа. На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Українець нокаутував суперника в п'ятому раунді та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу.

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). Вдруге – 2024 року, коли Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Усик став першим багаторазовим "абсолютом" у хевівейті за 58 років. До нього востаннє це вдавалося ще легендарному Мухаммеду Алі.

Олександр Усик / © Associated Press

Зазначимо, що 2025 рік Олександр завершує не у статусі "абсолюта". У листопаді він відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Водночас, українець уже має грандіозні плани на 2026 рік. Усик планує повернутися на ринг і провести бій з ексчемпіоном світу американцем Деонтеєм Вайлдером.