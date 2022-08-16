Три чверті українців не готові платити за футбольні трансляції - соцопитування

77,5% українців не будуть купувати, або скоріше, не будуть купувати передплату на футбольні матчі на спортивних телеканалах, навіть якщо матчі будуть транслюватися тільки та

Обовʼязково придбати передплату лише 3,4% опитуваних, скоріше за все придбали б 14,4%.

Про це йдеться в опитуванні Української соціологічної групи, пишуть "Українські новини".

Скоріше б не купляли передплату – 22,2% опитуваних, однозначно не купляли б – 55,3%. 4,7% – не змогли відповісти на питання.

Серед тих, хто не виключають можливості придбання, 33,9% готові витратити на це не більше 50 гривен на місяць, 29% – не більше 100 гривень, 14,4% - не більше 150 гривень, 7,7% – не більше 200 гривен і 3,3% – не більше 300 гривень.

З 8 по 12 липня 2022 Українська соціологічна група опитала 3003 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка умовно репрезентує доросле населення підконтрольних територій України станом на 23 лютого 2022 року за основними соціально-демографічними характеристиками: стать, вік, тип населеного пункту та область проживання. Статистична похибка формально не перевищує 1,5%.

Як повідомлялося, згідно ж цим же опитуванням, кількість глядачів, що переглядають футбольні трансляції на телебаченні та в інтернеті хоча б раз в місяць і частіше з початком війни скоротилася майже в 2 рази – з 38,2 до 20,4%.

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт очікуює, що чемпіонат України з футболу 2022-23 розпочнеться 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.