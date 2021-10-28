"Три дні був у реанімації": бразильський новачок "Динамо" розповів, як ледве не помер

"Три дні був у реанімації": бразильський новачок "Динамо" розповів, як ледве не помер

Йому на п'ять місяців довелося забути про футбол.

Бразильський форвард київського " Динамо " Вітіньо розповів про інцидент, який міг призвести до смерті.

Про це 22-річний футболіст розповів у інтерв'ю для Sport Arena.

"П'ять місяців я не грав у футбол взагалі – підстригав нігті та заніс бактеріальну інфекцію. Ще б трохи, і я, напевно, з вами тут не говорив би.

Але, дякувати Богу, я тут і втілюю свої мрії. У пресі писали правду, що міг померти. Три дні я був у реанімації, десь між життям та смертю. Ця інфекція атакувала усі мої органи. Якби не Бог, мене б тут сьогодні не було", - сказав Вітіньо.

Також він розповів й про дитинство в Бразилії, яке було для нього нелегким.

"Не знаю, чи в Україні розуміють всю ситуацію, але в Бразилії дуже багато бідних сімей. Я особисто теж із однієї з таких сімей. Я жив у фавелах, з дитинства йшов за своєю мрією. Як би важко не було, я завжди намагався йти за мрією. Іншого варіанта не було.

Криміналу у Бразилії дуже багато. Часто ти маєш лише два варіанти: або футбол, або кримінал. Є дуже багато класних хлопців, які могли стати футбольними зірками, але в них десь не вийшло, не отримали шансу і зрештою стали бандитами. Але часто є й зворотна ситуація: хлопці, які обирають криміналітет, вириваються звідти та стають футболістами. Це диво, що докорінно змінює їхнє життя", - зазначив бразилець.

Додамо, що Вітіньо став футболістом "Динамо" наприкінці літа 2021 року. Після переходу він провів за столичний колектив вісім ігор, але результативними діями не відзначався. Його угода з киянами розрахована до 2026 року.

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