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"Три дні був у реанімації": бразильський новачок "Динамо" розповів, як ледве не помер

"Три дні був у реанімації": бразильський новачок "Динамо" розповів, як ледве не помер

ФК Динамо Київ

Йому на п'ять місяців довелося забути про футбол.

Бразильський форвард київського "Динамо" Вітіньо розповів про інцидент, який міг призвести до смерті.

Про це 22-річний футболіст розповів у інтерв'ю для Sport Arena.

"П'ять місяців я не грав у футбол взагалі – підстригав нігті та заніс бактеріальну інфекцію. Ще б трохи, і я, напевно, з вами тут не говорив би.

Але, дякувати Богу, я тут і втілюю свої мрії. У пресі писали правду, що міг померти. Три дні я був у реанімації, десь між життям та смертю. Ця інфекція атакувала усі мої органи. Якби не Бог, мене б тут сьогодні не було", - сказав Вітіньо.

Також він розповів й про дитинство в Бразилії, яке було для нього нелегким.

"Не знаю, чи в Україні розуміють всю ситуацію, але в Бразилії дуже багато бідних сімей. Я особисто теж із однієї з таких сімей. Я жив у фавелах, з дитинства йшов за своєю мрією. Як би важко не було, я завжди намагався йти за мрією. Іншого варіанта не було.

Криміналу у Бразилії дуже багато. Часто ти маєш лише два варіанти: або футбол, або кримінал. Є дуже багато класних хлопців, які могли стати футбольними зірками, але в них десь не вийшло, не отримали шансу і зрештою стали бандитами. Але часто є й зворотна ситуація: хлопці, які обирають криміналітет, вириваються звідти та стають футболістами. Це диво, що докорінно змінює їхнє життя", - зазначив бразилець.

Додамо, що Вітіньо став футболістом "Динамо" наприкінці літа 2021 року. Після переходу він провів за столичний колектив вісім ігор, але результативними діями не відзначався. Його угода з киянами розрахована до 2026 року.

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