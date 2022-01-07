Три дні не виходить на зв'язок: у Казахстані загадково зник футболіст

Три дні не виходить на зв'язок: у Казахстані загадково зник футболіст

Зайнутдінов востаннє спілкувався зі своїм агентом 4 січня.

Півзахисник московського ЦСКА та збірної Казахстану Бактієр Зайнутдінов, який зараз імовірно перебуває на відпочинку на батьківщині, перестав виходити на зв'язок.

Про це повідомив агент футболіста Євген Новіков.

"Не можу зв'язатися з Бактієром! Говорили востаннє у вівторок увечері", – цитує Новікова "Спорт-Экспресс".

Він уточнив, що Зайнутдінов, ймовірно, перебуває на відпочинку в Казахстані.

Про поїздку на батьківщину після закінчення першої частини чемпіонату Росії писав і сам Бактієр. 16 грудня футболіст виклав фото із Дубая.

"Останні дні відпочинку. І додому, до рідного Таразу", – підписав знімок 23-річний Зайнутдінов.

Нагадаємо, у Казахстані на початку січня розпочалися протести через ціну на газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Уранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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