Три дублі та камбек за десять хвилин: у Бельгії команда українця здобула феєричну перемогу в матчі з дев'ятьма голами

Так, обидві команди не шкодували для глядачів забитих голів, тому з цим у грі не було жодних проблем.

Перший тайм завершився внічию з рахунком 1:1. Спочатку "Вестерло" завдяки зусиллям Нене Джорджелеса на 26 хвилині вийшов уперед, а на 39-й гравець господарів Джеффрі Гайреманс відновив паритет.

Справжнім космосом стала друга половина протистояння. На 48-й хвилині Хайреманс точним ударом вивів "Мехелен" уперед, оформивши таким чином дубль. На 60 хвилині рахунок знову став нічийним, із пенальті відзначився Тур Діркс. За три хвилини "Вестерло" вперше вийшло вперед, Діркс оформив дубль. На 73 хвилині, здавалося, що перемогу гостей неминуча, адже точний удар Лайла Фостера зробив рахунок на табло 2:4.

Утім, іншої думки були гравці "Мегелена", які впродовж десяти хвилин (від 75 до 85) тричі засмутили голкіпера гостей та зуміли вирвати перемогу в цьому нейомвірному протистоянні. Забитими м'ячами за господарів відзначилися - Роб Схофс та Мілан Роберерегтс (дубль).

Зазначимо, що за "Мехелен" виступає українець - Мар'ян Швед. Утім, він не взяв участі у цій грі, бо за чутками ЗМІ він наразі оформлює перехід до донецького "Шахтаря". Саме через це 25-річного півзахисника й розкритикував головний тренер "Мехелена" - Данні Бьойс.

"Мар'ян сьогодні не хотів грати, бо хоче завершити трансфер. Але поки що цього трансферу немає, і ви бачите, що ваша команда переживає важкі часи через ряд травм, то я думаю, що як гравець ви зобов'язані грати. Якщо він цього не хоче, він мені не потрібний", - заявив Бьойс.