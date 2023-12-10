Три голи за 7 хвилин: "Інтер" здобув розгромну перемогу та повернувся на вершину Серії А (відео)

"Нерадзуррі" посунули "Ювентус" з першого місця у чемпіонаті Італії.
"Інтер" розгромив "Удінезе" у домашньому матчі 15-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца " в Мілані завершився з рахунком 4:0.
"Нерадзуррі" вирішили долю протистояння ще в першому таймі, забивши три голи упродовж семи хвилин. На 37-й хвилині пенальті реалізував Хакан Чалханоглу, а потім з гри відзначилися Федеріко Дімарко та Маркус Тюрам.
Під завісу поєдинку підопічні Сімоне Індзагі вчетверте вразили ворота суперника. На 84-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Лаутаро Мартінес.
Огляд матчу "Інтер" – "Удінезе"
Після цієї перемоги "Інтер" (38 очок) очолив турнірну таблицю Серії А, відсунувши "Ювентус" (36 балів) на другу позицію. "Удінезе" (12 пунктів) йде на 16-й сходинці.
У наступному турі "нерадзуррі" 17 грудня на виїзді зіграють проти "Лаціо". Цього ж дня "Удінезе" прийме "Сассуоло".
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