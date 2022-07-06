"Три найкращі роки мого життя": Майк Тайсон приголомшив одкровенням про перебування у в'язниці

Легендарний американський боксер Майк Тайсон розповів, як провів три роки за ґратами за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон.
"Залізний Майк" несподівано заявив, що це був найкращий період у його житті. 56-річний американець також зізнався, як підтримував форму в місці позбавлення волі.
"Я просто був дуже вдячний. Я крутий хлопець, гарна людина. Я до всіх добре ставився. У в'язниці я провів три найкращі роки свого життя.
Хоча в мене не було моїх мільйонів, але я знайшов спокій. Гроші нічого не означають, коли ти не живеш у спокої. Просто потрібно утримувати баланс. Потрібно, щоб твоя розсудливість визначала всі сфери життя.
Я бігав у в'язниці, пробігав 13-14,5 кілометрів. Вночі я міг бігати чотири години просто в моїй камері. Ще я стрибав і таке інше. Просто стрибав. Адже в моїй камері була бетонна підлога. Я пошкодив ногами бетон. Я важив 129 кілограмів, а коли вийшов – 97,5 кг", - сказав Тайсон в інтерв'ю talkSPORT.
Зазначимо, що Тайсон потрапив до в'язниці 1992 року - боксера звинуватили у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон. Після свого звільнення Майк повернув титул чемпіона світу.
- Тайсон закінчив професійну кар'єру боксера ще 2005 року. Він провів 59 боїв за кар'єру, де здобув 50 перемог, 6 поразок, 1 нічию (2 поєдинки не відбулося).
- 2020-го Тайсон повернувся на ринг для проведення шоу-поєдинку проти Роя Джонса, який закінчився внічию.
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