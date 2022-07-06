"Три найкращі роки мого життя": Майк Тайсон приголомшив одкровенням про перебування у в'язниці

"Три найкращі роки мого життя": Майк Тайсон приголомшив одкровенням про перебування у в'язниці

Легендарний американський боксер Майк Тайсон розповів, як провів три роки за ґратами за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон.

"Залізний Майк" несподівано заявив, що це був найкращий період у його житті. 56-річний американець також зізнався, як підтримував форму в місці позбавлення волі.

"Я просто був дуже вдячний. Я крутий хлопець, гарна людина. Я до всіх добре ставився. У в'язниці я провів три найкращі роки свого життя.

Хоча в мене не було моїх мільйонів, але я знайшов спокій. Гроші нічого не означають, коли ти не живеш у спокої. Просто потрібно утримувати баланс. Потрібно, щоб твоя розсудливість визначала всі сфери життя.

Я бігав у в'язниці, пробігав 13-14,5 кілометрів. Вночі я міг бігати чотири години просто в моїй камері. Ще я стрибав і таке інше. Просто стрибав. Адже в моїй камері була бетонна підлога. Я пошкодив ногами бетон. Я важив 129 кілограмів, а коли вийшов – 97,5 кг", - сказав Тайсон в інтерв'ю talkSPORT.

Зазначимо, що Тайсон потрапив до в'язниці 1992 року - боксера звинуватили у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон. Після свого звільнення Майк повернув титул чемпіона світу.

Тайсон закінчив професійну кар'єру боксера ще 2005 року. Він провів 59 боїв за кар'єру, де здобув 50 перемог, 6 поразок, 1 нічию (2 поєдинки не відбулося).

2020-го Тайсон повернувся на ринг для проведення шоу-поєдинку проти Роя Джонса, який закінчився внічию.

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