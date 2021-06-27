Три нокдауни та нокаут: потенційний суперник Ломаченка ефектно переміг в чемпіонському бою (відео)

Три нокдауни та нокаут: потенційний суперник Ломаченка ефектно переміг в чемпіонському бою (відео)

Джервонта Девіс виграв 25-й поєдинок поспіль, розправившись із Маріо Барріосом.

Американець Джервонта Девіс на прізвисько "Танк", якого називають одним з потенційних опонентів українця Василя Ломаченка, завоював пояс чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версією WBA.

26-річний американський боксер у титульному поєдинку, який відбувся на арені State Farm Arena в Атланті (штат Джорджія, США), переміг співвітчизника Маріо Барріоса.

Бій завершився технічним нокаутом в 11-му раунді. До того часу Джервонта встиг тричі відправити суперника в нокдаун. "Танк" протягом усього поєдинку домінував в ринзі, а після екватора бою намагався чимшвидше завершити протистояння достроково.

Associated Press

У восьмому раунді Барріос двічі побував у нокдауні, але знайшов сили піднятися і продовжити поєдинок.

Gervonta Davis knocks down Mario Barrios TWICE in Round 8 #DavisBarrios pic.twitter.com/K3lDkzjkEg — Unfiltered Media ™️ (@UnfilteredInd) June 27, 2021

Проте всю дистанцію Маріо протриматися не зумів. В 11-му раунді Джервонта ударом в печінку втретє звалив опонента на підлогу. Девіс пішов на добивання, і рефері вирішив зупинити бій, врятувавши Барріоса від бомбардування "Танка".

Для Девіса це 25-та перемога (24 - нокаутом) у 25 боях на професійному рингу.

Для Барріоса поразка стала першою в кар'єрі за 27 поєдинків.

Для Джервонти це був дебютний поєдинок у першій напівсередній вазі. Востаннє американець виходив на ринг у жовтні 2020 року в бою проти мексиканця Лео Санта Круза, в якому захистив пояс WBA в легкій вазі. Після цього непереможний американець перейшов у більш важкий дивізіон.

Associated Press

Associated Press

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня перший бій після втрати чемпіонських титулів провів Василь Ломаченко. Українець яскраво нокаутував японця Масайоші Накатані.

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