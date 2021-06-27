Три нокдауни та нокаут: потенційний суперник Ломаченка ефектно переміг в чемпіонському бою (відео)

Джервонта Девіс виграв 25-й поєдинок поспіль, розправившись із Маріо Барріосом.
Американець Джервонта Девіс на прізвисько "Танк", якого називають одним з потенційних опонентів українця Василя Ломаченка, завоював пояс чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версією WBA.
26-річний американський боксер у титульному поєдинку, який відбувся на арені State Farm Arena в Атланті (штат Джорджія, США), переміг співвітчизника Маріо Барріоса.
Бій завершився технічним нокаутом в 11-му раунді. До того часу Джервонта встиг тричі відправити суперника в нокдаун. "Танк" протягом усього поєдинку домінував в ринзі, а після екватора бою намагався чимшвидше завершити протистояння достроково.
У восьмому раунді Барріос двічі побував у нокдауні, але знайшов сили піднятися і продовжити поєдинок.
Gervonta Davis knocks down Mario Barrios TWICE in Round 8 #DavisBarrios pic.twitter.com/K3lDkzjkEg— Unfiltered Media ™️ (@UnfilteredInd) June 27, 2021
Проте всю дистанцію Маріо протриматися не зумів. В 11-му раунді Джервонта ударом в печінку втретє звалив опонента на підлогу. Девіс пішов на добивання, і рефері вирішив зупинити бій, врятувавши Барріоса від бомбардування "Танка".
ITS OVER !!!! @Gervontaa #GervontaDavis #GervontaBarrios pic.twitter.com/t0GkQrrOpB— Kyle Sosa ● (@vintageroyall) June 27, 2021
- Для Девіса це 25-та перемога (24 - нокаутом) у 25 боях на професійному рингу.
- Для Барріоса поразка стала першою в кар'єрі за 27 поєдинків.
Для Джервонти це був дебютний поєдинок у першій напівсередній вазі. Востаннє американець виходив на ринг у жовтні 2020 року в бою проти мексиканця Лео Санта Круза, в якому захистив пояс WBA в легкій вазі. Після цього непереможний американець перейшов у більш важкий дивізіон.
Нагадаємо, у ніч проти 27 червня перший бій після втрати чемпіонських титулів провів Василь Ломаченко. Українець яскраво нокаутував японця Масайоші Накатані.