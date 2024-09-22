Три нокдауни та потужний нокаут: відео найкращих моментів бою Джошуа – Дюбуа

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа успішно захистив звання чемпіона світу за версією IBF, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбувся в ніч проти 22 вересня на арені "Вемблі" в Лондоні. У першому, третьому та четвертому раундах Дюбуа відправляв Ей Джея в нокдаун, а у п'ятому потужно влучив супернику в щелепу та завершив бій нокаутом.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку, в якому Дюбуа декласував Джошуа.

Відеоогляд бою Джошуа – Дюбуа

Для Дюбуа це був перший у кар'єрі захист звання чемпіона світу. Раніше Даніеля, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF, підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від цього пояса.

Тож саме Дюбуа залишається володарем одного з чотирьох головних поясів у хевівейті. Інші три титули (WBA, WBO, WBC) належать Усику, який 21 грудня 2024 року проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі.

У послужному списку 27-річного Дюбуа тепер 22 перемоги (21 – нокаутом) та дві поразки, яких він зазнав від Усика 2023 року та свого співвітчизника Джо Джойса 2020 року.

34-річний Джошуа зазнав четвертої поразки в кар'єрі. До цього Ей Джей 2019 року поступився Енді Руїсу, а 2021-го та 2022-го програв Усику.

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