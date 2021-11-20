Три нокдауни за два раунди: непереможний американець знищив суперника в чемпіонському бою (відео)

Три нокдауни за два раунди: непереможний американець знищив суперника в чемпіонському бою (відео)

Деметріус Андраде ефектно переміг і зберіг титул WBO в середній вазі.

Чемпіон світу за версією WBO в середній вазі американець Деметріус Андраде захистив пояс у поєдинку з ірландцем Джейсоном Квіглі. Бій відбувся в Манчестері (штат Нью-Гемпшир, США).

33-річний американський чемпіон впорався за своїм опонентом достатньо швидко. Уже в першому раунді Андраде відправив претендента на канвас рингу.

У другій трихвилинці Деметріус добив свого суперника, ще двічі посадивши його на п'ято точку. Після третього нокдауну рефері зафіксував перемогу амеркианця технічним нокаутом.

3 knockdowns in 2 rounds. Win by KO for Demetrius Andrade. What a performance.#AndradeQuigley | @autozone pic.twitter.com/S3gTUy2OGE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 20, 2021

Андраде зумів захистити свій чемпіонський титул уп'яте поспіль. На його рахунку 31 перемога на професійному рингу (19 - нокаутом) і жодної поразки.

Квіглі програв удруге в професійній кар'єрі. Також у його активі 19 перемог (14 - нокаутом).

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