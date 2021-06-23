Три пенальті і два дублі: Франція і Португалія в бойовому матчі Євро-2020 не виявили переможця

Три пенальті і два дублі: Франція і Португалія в бойовому матчі Євро-2020 не виявили переможця

Команди порадували результативним футболом.

Збірна Франції зіграла внічию з національною командою Португалії в матчі третього туру групи F Євро-2020. Зустріч на стадіоні "Пушкаш-Арена" в Будапешті завершилася з рахунком 2:2.

Перший тайм поєдинку вийшов не особливо видовищним. Команди обмінялися забитими м'ячами, але обидва вони стали наслідком двох 11-метрових ударів.

На 31-й хвилині рахунок у матчі, реалізувавши пенальті, відкрив Кріштіану Роналду. Уже в компенсований до першої половини гри час паритет відновив Карім Бензема, який також упевнено реалізував 11-метровий удар.

Associated Press

У дебюті другого тайму французи вийшли вперед. Бензема вийшов на побачення з Руї Патрісіу і переграв того ударом в дальній кут. Гол спочатку був скасований через нібито офсайду у Каріма, але VAR цю помилку виправив.

На 60-й хвилині рахунок знову став рівним. Це Роналду оформив дубль, реалізувавши другий пенальті, який був призначений у ворота Уго Льоріса.

Associated Press

Французи могли вирвати перемогу після дальнього удару Поля Погба, але блискуче зіграв Патрісіу, який перевів м'яч у поперечину.

Франція з 5 очками фінішувала першою в групі F. Німеччина (4 бали) — друга, Португалія (4) — третя, Угорщина (2) — остання.

В 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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