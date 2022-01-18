Три поразки з трьох: чоловіча збірна України з гандболу розгромно програла хорватам та покинула Чемпіонат Європи (відео)

Три поразки з трьох: чоловіча збірна України з гандболу розгромно програла хорватам та покинула Чемпіонат Європи (відео)

"Синьо-жовті" безславно завершили виступи на турнірі.

Чоловіча збірна України припинила участь у фінальній частині Чемпіонату Європи з гандболу.

"Синьо-жовті" в рамках завершального, третого туру групової стадії змагань зазнали розгромної поразки від збірної Хорватії 25:38 .

Зазначимо, що на перерву українці пішли ще не за такого катастрофічного рахунку - 13:18. Уже в другій половині дуелі "картаті" ще більше наростили перевагу та, як наслідок, здобули впевнену перемогу.

Найбільше результативним у складі збірної України став Дмитро Артеменко – п'ять голів. Чотири рази відзначився найкращий снайпер "синьо-жовтих" за підсумками всього Євро Дмитро Горіга. Відзначимо два голи з 2-х кидків дебютанта збірної Іллі Близнюка.

До вашої уваги відеоогляд цієї зустрічі.

Як наслідок, українська команда не здобула жодної перемоги на ЧЄ-2022, посівши останнє місце в квартеті. До цього "синьо-жовті" поступилися Сербії (23:31) та Франції (23:36).

ЧЄ-2022 із гандболу триває від 13 до 30 січня в Словаччині та Угорщині;

24 збірні беруть участь у змаганнях. Вони поділені на 6 квартетів. У наступний раунд вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи;

Титул чинних чемпіонів Європи належить збірній Іспанії.

Додамо, що в 2020 році чоловіча збірна України також програла всі три матчі на груповій стадії континентальної першості.