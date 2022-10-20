Три скасовані голи не завадили: "Реал" з чудовими сейвами Луніна зміцнив своє лідерство в Примері (відео)

Українець вдруге провів "сухий" матч за "Королівський клуб".
Мадридський "Реал" розгромив "Ельче" у виїзному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги - 0:3.
Уже на 6-й хвилині зустрічі ворота господарів вразив новоспечений володар "Золотого м'яча" Карім Бензема, але гол француза скасували через офсайд після втручання VAR.
Проте зовсім швидко "вершкові" відкрили рахунок у поєдинку - на 11-й хвилині точним ударом відзначився Федеріко Вальверде. На 26-й хвилині Давід Алаба, здавалося, подвоїв перевагу мадридців, але з допомогою VAR і його м'яч не зарахували у зв'язку з положенням поза грою.
Неймовірно, але на 61-й хвилині VAR вкотре зіграв проти команди Карло Анчелотті. Арбітр скасував уже третій гол "Королівського клубу", зафіксувавши офсайд у Бензема. Однак Карім на опустив руки і таки забив чистий гол - на 75-й хвилині йому асистував Родріго.
Крапку в поєдинку на 89-й хвилині поставив Марко Асенсіо після передачі Родріго - бразилець записав на свій рахунок дубль з асистів.
Зазначимо, що в цій грі ворота "вершкових" захищав українець Андрій Лунін. Упродовж поєдинку він здійснив декілька видовищних сейвів, врятувавши команду від неминучого гола.
¡MANOS DURAS, LUNIN! #ElcheRealMadrid #LaLigaHighlights pic.twitter.com/ngXF3SaTRg— LaLiga (@LaLiga) October 19, 2022
Через травму основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа наш співвітчизник провів шостий поспіль матч за "Реал" у поточному сезоні - у двох із них йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".
Ельче - Реал: огляд матчу
Ельче - Реал: турнірне становище після матчу
- Після цієї перемоги "Реал" з 28 очками лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи "Барселону, яка має гру в запасі, на 6 балів. "Ельче" з 3 пунктами посідає останнє місце.
- У наступному турі "вершкові" 22 жовтня прийматимуть "Севілью", а "Ельче" наступного дня на виїзді зіграє з "Еспаньйолом".
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