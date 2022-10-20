Три скасовані голи не завадили: "Реал" з чудовими сейвами Луніна зміцнив своє лідерство в Примері (відео)

Мадридський "Реал" розгромив "Ельче" у виїзному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги - 0:3 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі ворота господарів вразив новоспечений володар "Золотого м'яча" Карім Бензема, але гол француза скасували через офсайд після втручання VAR.

Проте зовсім швидко "вершкові" відкрили рахунок у поєдинку - на 11-й хвилині точним ударом відзначився Федеріко Вальверде. На 26-й хвилині Давід Алаба, здавалося, подвоїв перевагу мадридців, але з допомогою VAR і його м'яч не зарахували у зв'язку з положенням поза грою.

Неймовірно, але на 61-й хвилині VAR вкотре зіграв проти команди Карло Анчелотті. Арбітр скасував уже третій гол "Королівського клубу", зафіксувавши офсайд у Бензема. Однак Карім на опустив руки і таки забив чистий гол - на 75-й хвилині йому асистував Родріго.

Крапку в поєдинку на 89-й хвилині поставив Марко Асенсіо після передачі Родріго - бразилець записав на свій рахунок дубль з асистів.

Зазначимо, що в цій грі ворота "вершкових" захищав українець Андрій Лунін. Упродовж поєдинку він здійснив декілька видовищних сейвів, врятувавши команду від неминучого гола.

Через травму основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа наш співвітчизник провів шостий поспіль матч за "Реал" у поточному сезоні - у двох із них йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Ельче - Реал: огляд матчу

Ельче - Реал: турнірне становище після матчу

Після цієї перемоги "Реал" з 28 очками лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи "Барселону, яка має гру в запасі, на 6 балів. "Ельче" з 3 пунктами посідає останнє місце.

У наступному турі "вершкові" 22 жовтня прийматимуть "Севілью", а "Ельче" наступного дня на виїзді зіграє з "Еспаньйолом".

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