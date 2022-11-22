Три скасовані голи та перервана безпрограшна серія: Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії на старті ЧС-2022

На світовій першості відбувся стартовий матч квартету C між збірними Аргентини та Саудівської Аравії.
У вівторок, 22 листопада, у матчі 1-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини сенсаційно поступилася Саудівській Аравії. Матч завершився з рахунком 1:2.
На 10-й хвилині матчі збірна Аргентини відкрила рахунок. Хосе Леандро Паредеса завалили у штрафному майданчику суперників після подачі зі кутового удару. Після перегляду VAR арбірт призначив пенальті – його реалізував Ліонель Мессі.
Згодом аргентиці відзначилися ще трьома голами – спочатку Мессі, а потім двічі Лаутаро Мартінес. У цих моментах нападники перебували в офсайді, арбітр скасував всі три взяття воріт.
На початку другого тайму Мессі втратив м'яч біля центральної лінії, після чого Фірас Аль-Бурайкан розвернув контрнаступ до лівого флангу штрафного на Яхья Аль-Шехрі, а той пробив із-під Крістіана Ромеро в дальній кут та зрівняв рахунок.
За кілька хвилин Салем ад-Давсарі обіграв трьох гравців суперника, і пробив у дальній кут. До кінця поєдинку збірна Аргентини так і не змогла відігратися.
Саудівська Аравія перервала 36-матчеву безпрограшну серію Аргентини, не дозволивши їй повторити рекорд Італії, яка не програвала 37 поєдинків поспіль.
- В іншому матчі першого туру квартету C збірна Мексики зустрінеться з національною командою Польщі. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
- У другому турі 26 листопада Польща протистоятиме Саудівській Аравії, а аргентинці зіграють з мексиканцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
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