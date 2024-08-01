Три українки фінішували у топ-20 змагань зі спортивної ходьби на Олімпіаді-2024

Троє українок виступили у фіналі змагань зі спортивної ходьби на 20 км на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Найкращий результат серед українських спортсменок показала Людмила Оляновська – 14-те місце, Марія Сахарук та Олена Собчук стали 17-ю та 20-ю відповідно.

Олімпійське "золото" здобула китаянка Ян Цзяюй. "Срібло" виборола іспанка Марія Перес, а "бронзу" – австралійка Джеміма Монтаг.

Спортивна ходьба, 20 км. Жінки

1. Ян Цзяюй (Китай) – 1.25,54 години

2. Марія Перес (Іспанія) – 1.26,19

3. Джеміма Монтаг (Австралія) – 1.26,25

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14. Людмила Оляновська (Україна) – 1.29,55

17. Марія Сахарук (Україна) – 1.30,12

20. Олена Собчук (Україна) – 1.31,12

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" дві медалі на ОІ-2024: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

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