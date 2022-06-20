Три українські тенісистки подолали стартове коло турніру в Істборні, Ястремська вилетіла

Три українські тенісистки подолали стартове коло турніру в Істборні, Ястремська вилетіла

Три з чотирьох українських тенісисток продовжують боротьбу на престижному турнірі WTA500 в англійському Істборні.

До другого кола змагань в Істборні зуміли пробитися Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. А от Даяна Ястремська не змогла подолати стартовий раунд.

У поєдинках першого кола Цуренко обіграла колумбійку Камілу Осоріо - 7:5, 7:6(2). Костюк перемогла швейцарку Вікторію Голубич - 6:1, 6:2. А Калініна розгромила румунку Сорану Кирстю (6:0, 2:1) - суперниця українки відмовилася від продовження зустрічі під час другого сету.

Своєю чергою, Ястремська в стартовому матчі несподівано зазнала поразки від хорватки Дони Векіч - 0:6, 2:6.

У другого колі Цуренко зіграє з Оленою Рибакіною із Казахстану, Костюк зустрінеться з чешкою Барборою Крейчиковою, а перша ракетка України Калініна протистоятиме представниці Греції Марії Саккарі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що російський тенісист влаштував істерику під час фіналу турніру в Німеччині, вилаявши свого тренера.

Читайте також:

"Геноцид і політика - різні речі": Долгополов присоромив Редкача за ганебне фото з російським боксером

Навіть не довелося виходити на корт: українська тенісистка виграла парний турнір у Бірмінгемі

Чоловіча збірна України стала віцечемпіоном Європи з фехтування на шаблях