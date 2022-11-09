Три вилучення та два пенальті: "Ворскла" в бойовому матчі програла аутсайдеру УПЛ

Команда Віктора Скрипника не впоралася з "Кривбасом".

Полтавська "Ворскла" поступилася криворізькому "Кривбасу" в рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у зустрічі підопічні Юрія Вернидуба забили на початку другого тайму – пенальті реалізував Ріфет Капич.

Поєдинок видався багатим на боротьбу та емоції. Уже на 7-й хвилині криворіжці заробили одинадцятиметровий, але Дмитро Хомченовський схибив з позначки.

А на 29-й хвилині Андрій Понєдєльнік залишив "Кривбас" у меншості, заробивши пряме вилучення. Утім, до перерви склади знову стали рівними – нападник полтавців Таулант Сефері отримав другий "гірчичник".

На 54-й хвилині "Ворскла" опинилася удев'ятьох – арбітр показав пряму червону картку форварду "зелено-білих" Марлісону.

Після цієї поразки "Ворскла" з 14 очками залишилася на дев'ятому місці в УПЛ. "Кривбас" з 9 балами піднявся на 13-ту позицію.

У наступному турі підопічні Скрипника 13 листопада зіграють проти "Дніпра-1", а криворіжці наступного дня зустрінуться з "Металістом".

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