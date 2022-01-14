Три вилучення та сім голів: у Кубку Італії відбувся "спекотний" поєдинок із неймовірною розв'язкою

Три вилучення та сім голів: у Кубку Італії відбувся "спекотний" поєдинок із неймовірною розв'язкою

Він тривав цілих 120 хвилин.

Матч 1/8 фіналу Кубка Італії між "Наполі" та "Фіорентиною" ще надовго залишиться в пам'яті вболівальників.

Перед початком гри фаворитом цього протистояння був неаполітанський колектив, але на 41 хвилині ці сумніви розвіяв найкращий форвард "фіалок" - Душан Влахович. Серб точним ударом вивів свій колектив уперед. Утім, не встигли гості зрадіти, як вже за три хвилини Дріс Мертенс відновив паритет на табло.

Суттєво ускладнилося життя "Фіорентини" на другій компенсованій до першого тайму хвилині, коли пряме вилучення отримав голкіпер "Фіорентини" - Бартломей Дронговський.

Утім, футболісти в фіолетових футболках не знітилися та на 57 хвилині знову вийшли вперед - відзначився захисник Крістіано Бірагі. Гості вели в рахунку до п'ятої компенсованої хвилини, поки Андреа Петанья точним ударом не перевів гру в додатковий час, адже 90 хвилин завершилися з рахунком 2:2.

Зауважимо, що на екстратайм "Наполі" виходив удев'ятьох. Уся річ в тому, що перед взяттям воріт Петаньї пряме вилучення отримав Ірвінг Лосано та друге попередження, а з ним й червону картку, записав до свого пасиву Фабіан Руїс.

Як наслідок, маючи перевагу в одного футболіста, "Фіорентина" просто знищила "Наполі" за ті 30 хвилин, забивши у їхні ворота три голи. Відзначилися - Лоренцо Венутті ( 105+1 ), Кшиштоф Пьонтек ( 108 ) та Юсеф Малех ( 119 ). Підсумок - 5:2 на користь "фіалок".

"Фіорентина" пробилася до чвертьфіналу Кубка Італії, де зіграє з "Аталантою" українця Руслана Малиновського. "Бергамаски" днем раніше перемогли "Спецію" іншого українця - Віктора Коваленка, який виступає на правах оренди саме з "Аталанти".

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